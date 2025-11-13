TP-Link RE220BE - dwupasmowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi 7

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TP-Link rozszerza ofertę urządzeń sieciowych o RE220BE - dwupasmowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi 7 BE3600, zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy chcą efektywnie wykorzystać pełen potencjał Internetu szerokopasmowego w całym domu lub mieszkaniu. To urządzenie dla osób pracujących zdalnie, intensywnie korzystających ze streamingu, gamingu lub po prostu oczekujących, że sieć domowa będzie niezawodna w każdym pomieszczeniu – bez martwych stref i spadków wydajności. W świecie, w którym liczba urządzeń podłączonych do Wi-Fi stale rośnie, kluczowe staje się zapewnienie wysokiej przepustowości i niskich opóźnień nawet przy dużym obciążeniu sieci. RE220BE, wspierający najnowszy standard Wi-Fi 7, oferuje łączną prędkość do 3600 Mb/s, w tym do 2882 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 688 Mb/s w paśmie 2.4 GHz.







Tak wysoka wydajność pozwala swobodnie korzystać z wielu urządzeń jednocześnie - od telewizorów 4K, przez systemy smart home, aż po konsole do gier - bez utraty jakości czy stabilności transmisji. Zaawansowane technologie Wi-Fi 7, takie jak Multi-Link Operation, modulacja 4K-QAM czy obsługa kanału 160 MHz, przekładają się na jeszcze szybsze i bardziej responsywne połączenia, szczególnie istotne w przypadku wymagających zadań, jak transmisje na żywo, wideokonferencje czy rozgrywki online. Funkcja Multi-RU dodatkowo poprawia wykorzystanie dostępnego pasma, dzięki czemu urządzenie radzi sobie znakomicie także w środowisku o dużym nasyceniu sieci bezprzewodowych.



Model RE220BE oferuje dwie możliwości pracy - jako wzmacniacz sygnału lub jako punkt dostępowy – co sprawia, że bez trudu dopasowuje się do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dzięki obecności gigabitowego portu Ethernet możliwe jest również stworzenie stabilnego połączenia przewodowego dla telewizorów, komputerów stacjonarnych czy innych urządzeń multimedialnych, które nie są wyposażone w kartę sieciową WiFi. Z kolei technologia Smart Roaming dba o płynne przełączanie urządzeń klienckich między urządzeniami dostępowymi WiFi, pozwalając użytkownikowi przemieszczać się po domu bez ryzyka utraty sygnału czy przerw w transmisji.



RE220BE jest kompatybilny z EasyMesh, co umożliwia tworzenie elastycznej, rozbudowanej sieci bezprzewodowej typu Mesh zbudowanej z wielu urządzeń dostępowych. To szczególnie cenne w domach piętrowych lub dużych mieszkaniach, gdzie tradycyjny router nie jest w stanie zapewnić pełnego pokrycia sygnałem. Konfiguracja pozostaje wyjątkowo prosta - połączenie można nawiązać jednym kliknięciem dzięki przyciskowi WPS, a pełne zarządzanie urządzeniem odbywa się przez intuicyjną aplikację TP-Link Tether. O bezpieczeństwo danych dba najnowszy standard WPA3.



TP-Link RE220BE dostępny jest w sprzedaży w cenie około 330 PLN. Urządzenie zostało objęte 3-letnią gwarancją producenta.





















źródło: Info Prasowe - TP-Link