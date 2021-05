TP-Link Tapo C110 oraz Tapo C210 – nowe kamery WiFi

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TP-Link wprowadza na rynek dwie nowe kamery WiFi o rozdzielczości 3MP (2304 x 1296 px) do monitoringu wewnętrznego. Urządzenia polecane są osobom, które chcą mieć pewność, że pod nieobecność w domu, ich mienie jest bezpieczne. Zarówno Tapo C110, jak i obrotowa Tapo C210, to do doskonały sposób na zabezpieczenie mienia podczas nieobecności w domu. Urządzenia mogą samoczynnie uruchomić alarm dźwiękowy lub świetlny, który w razie potrzeby odstraszy potencjalnego intruza. Kamery zaalarmują także właściciela, kiedy wykryją niepożądany ruch w wybranych do monitorowania obszarach.







Dzięki możliwości wydzielenia stref wykrywania ruchu użytkownik może mieć pewność, że nie będzie niepotrzebnie niepokojony, np. z powodu przejeżdżającego za oknem auta. Tapo C110 i C210 nagrywają obraz w rozdzielczości 3MP czyli 2304 × 1296 px. Tak wysoka jakość pozwala na bezproblemowe rozpoznanie twarzy osób, nawet jeśli znajdują się one w dużej odległości od kamery. Dodatkowo Tapo C210 wyposażono w szerokokątny obiektyw (o możliwości obrotu horyzontalnego o 360°), który doskonale nadaje się do monitorowania dużej przestrzeni.



Urządzenia można obsługiwać przez aplikację Tapo (dostępna na urządzenia mobilne z systemem iOS lub Android). Dzięki niej można zarządzać nawet 32 kamerami ulokowanymi w różnych miejscach, np. kuchni, hallu, pokojach i jednocześnie odtwarzać obraz nawet z czterech różnych kamer na jednym ekranie. W razie wykrycia intruza aplikacja natychmiast wysyła powiadomienie push do właściciela.



Atutem kamer jest funkcja trybu nocnego z nagrywaniem w podczerwieni, dzięki której możliwe jest wykrywanie ruchu w ciemności na znacznej odległości: aż do 9 m w przypadku Tapo C110 oraz do 30 w przypadku Tapo C210. Tryb nocny docenią rodzice, którzy chcieliby monitorować małe dzieci śpiące w oddzielnym pokoju. Wystarczy, że sprawdzą obraz w telefonie, by upewnić się, że wszystko jest

w porządku.



Kamery mogą być także wykorzystywane do dwukierunkowej transmisji wysokiej jakości audio. Pozwalają na skomunikowanie się podczas nieobecności właściciela domu z obecnymi w nim osobami. Dzięki kamerom Tapo rodzice mogą obserwować pozostawione w domu starsze dzieci i na przykład na bieżąco instruować je w zależności od zaistniałej potrzeby. Funkcję rozmowy docenią także opiekunowie zwierząt, którzy przez wbudowany głośnik mogą upomnieć swoich pupili za każdym razem, gdy zauważą, że te zachowują się w nieodpowiedni sposób.



Kamery posiadają funkcję harmonogramu zapisu, dzięki której automatycznie nagrywają obraz w oparciu o wyznaczoną datę i godzinę, nawet jeśli nie wykryją ruchu. Zastosowanie karty Micro SD (obsługa do 256 GB,) pozwala zapisywać nagrywany materiał z 21 dni (512 godzin). Za pomocą aplikacji Tapo użytkownik może w każdej chwili i z dowolnego miejsca odtworzyć wybrany fragment nagrania.



Kamery Tapo C110 i Tapo C210 objęte są 36-miesięczną gwarancją producenta.



























Źródło: Info Prasowe / TP-Link