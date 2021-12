TP-Link Tapo Care – usługa chmurowa dla kamer do monitoringu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TP-Link wprowadza dedykowaną użytkownikom kamer Tapo usługę subskrypcyjną Tapo Care, która pozwala na zapisywanie nagrań z monitoringu w chmurze. Nagrania wideo są bezpiecznie przechowywane przez 30 dni, a dostęp do tych materiałów jest gwarantowany nawet w przypadku zniszczenia lub kradzieży sprzętu. Tapo Care zwiększa także zakres funkcji kamer, dodając inteligentne alerty w związku z wykryciem niepożądanych osób lub płaczu dziecka oraz rozszerzone opcje ustawienia prywatnych stref i śledzenia ruchu. Najważniejszą korzyścią jaką zapewnia jest to, że pozwala ona na zapisywanie nagrań w chmurze

i odtwarzanie ich z poziomu smartfona nawet w przypadku zniszczenia lub kradzieży kamery. Z usługą Tapo Care wszystkie materiały z kamer są przechowywane w chmurze przez 30 dni.







Nie jest to jedyna zaleta kompleksowej usługi Tapo Care. Aktywowanie subskrypcji powoduje także rozszerzenie zakresu działania kamer Tapo. Dzięki niej użytkownicy mają możliwość skorzystania z inteligentnego powiadamiania - po wykryciu nieproszonej osoby czy podejrzanego ruchu do użytkownika wysłany zostaje alert z fragmentem wideo, na którym zarejestrowano niepożądaną aktywność. W efekcie, użytkownik zostaje poinformowany bez zwłoki i ma możliwość szybkiej reakcji, na przykład w przypadku włamania. Funkcja inteligentnego powiadamiania przyda się także wielu rodzicom małych dzieci, ponieważ umożliwia włączenie powiadomień na dźwięk płaczu. Mogą z niej korzystać także posiadacze zwierząt - dzięki dwukierunkowej transmisji audio możliwe jest zajmowanie się nimi również wtedy, gdy jesteśmy poza domem. Wbudowany w kamerę mikrofon pozwala np. upomnieć psa, któremu akurat spodobały się nasze ulubione kapcie. Usługa Tapo Care oferuje także opcję śledzenia ruchu, co oznacza, że osoby posiadające obrotowe modele kamer mogą na bieżąco obserwować poczynania swoich pupilów. Z szacunku dla życia osobistego użytkowników, Tapo Care pozwala na ustawienie stref prywatnych, czyli wyznaczonych obszarów, na których obraz nie jest rejestrowany.



Próbny, 30-dniowy okres subskrypcji usługi Tapo Care jest bezpłatny. Później możemy wybrać Plan Podstawowy lub Plan Premium w korzystnych cenach:



































Źródło: Info Prasowe / TP-Link