TP-Link VIGI NVR1104H-4P: czterokanałowy rejestrator wideo all-in-one

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

VIGI NVR1104H-4P to kolejny rejestrator w ofercie TP-Link. Nowy model może obsłużyć cztery kamery. Urządzenie doskonale sprawdzi się jako rejestrator w systemie monitoringu CCTV przede wszystkim w domach i najmniejszych firmach. Nowy rejestrator wideo, wchodzący w skład systemu do monitoringu CCTV, dedykowany jest każdemu, kto chce chronić prywatne mienie, dom czy posesję. VIGI NVR1104H-4P umożliwia nagrywanie materiału uzyskanego z kamer na dysku SATA o pojemności do 10 TB, który gwarantuje bezpieczeństwo lokalnego przechowywania danych. Dzięki zastosowaniu dysku

o bardzo dużej pojemności możliwe jest przechowywanie nawet 720 dni zarejestrowanych nagrań. Rejestrator ma wbudowane wyjście HDMI wspierające rozdzielczość 4K. Produkt może dekodować do dwóch streamów rozdzielczości 8Mpx każdy bądź czterech rozdzielczości 4MP każdy. Standard kompresji H.265+ ogranicza nadmierne wykorzystanie przepustowości sieci i zapewnia optymalne wykorzystanie przestrzeni dyskowej.







Urządzenie zapewnia podgląd na żywo obrazu z 4 kamer w tym samym czasie, a wbudowany głośnik pozwoli odsłuchiwać także dźwięk z nagrań. VIGI NVR1104H-4P wyposażono we wbudowany switch PoE+ z czterema portami. Dzięki temu jest to kompletne urządzenie do podłączenia kamer monitoringu w małej instalacji. Wsparcie technologii PoE sprawia, że kamery mogą być zasilane tym samym przewodem, którym połączone są z rejestratorem. Ułatwia to instalację kamer oraz ich rozmieszczenie. Budżet mocy PoE wynosi 53W łącznie (maksymalnie 30W dla jednego portu). Urządzenie działa w trybie Plug&Play – automatycznie wykrywa kamery VIGI i adaptuje konfigurację do współpracy z nimi. Kompaktowe wymiary i możliwość zawieszenia na ścianie ułatwią montaż rejestratora.



Rejestrator NVR1104H-4P uzupełnia system do monitoringu od TP-Link, w skład którego wchodzą m.in. wewnętrzne kamery typu turret (np. VIGI C440) oraz zewnętrzne urządzenia typu bullet (np. VIGI C340), ale - co ważne - jest także w pełni zgodny ze standardem ONVIF, dzięki czemu współpracuje z kamerami różnych producentów i umożliwia stworzenie kompleksowego systemu monitoringu. VIGI NVR1104H-4P pozwala na monitorowanie zdalne P2P, dzięki chmurze TP-Link ID i mobilnej aplikacji VIGI dostępnej na urządzenia mobilne z systemem iOS i Android.



Rejestrator VIGI objęty jest 36-miesięczną gwarancją producenta. Zakup urządzenia to wydatek około 600 PLN.

















Źródło: Info Prasowe / TP-Link