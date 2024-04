TP-Link VIGI VMS – narzędzie do zarządzania systemem CCTV

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

P-Link VIGI VMS to konsola do centralnego zarządzania urządzeniami z serii VIGI. Oprogramowanie oferuje bogatą funkcjonalność dedykowaną dla dużych sieci CCTV - również rozproszonych. Wygodny pulpit i centrum monitoringu umożliwia intuicyjne dodawanie urządzeń, a także zarządzanie ustawieniami samych kamer oraz rejestratorów. Wszystkie opcje dostępne są z poziomu jednego interfejsu. W panelu mamy możliwość ustawienia m.in. reguł zdarzeń, alertów czy aktualizacji urządzeń. VIGI VMS pozwala również na wgranie mapy obiektu i umieszczenie na niej wdrożonych urządzeń. Daje to możliwość stworzenia wirtualnego środowiska do podglądu budynku.







VIGI VMS to oprogramowanie działające w systemie serwer-klient. Wraz z VMS mamy możliwość instalacji aplikacji klienckiej na stanowiskach operatorów, którzy po zalogowaniu otrzymają dostęp do zdefiniowanych przez administratora urządzeń i uprawnień. Aplikacja kliencka umożliwia podgląd obrazu na żywo, odtwarzanie nagrań archiwalnych oraz przegląd i filtrowanie zdarzeń Smart zarejestrowanych przez kamery.



Narzędzie jest w pełni kompatybilne ze wszystkimi produktami z serii VIGI. Intuicyjny interfejs użytkownika sprawia, że z konfiguracją i obsługą systemu poradzą sobie nawet mniej zaawansowani użytkownicy. Bezpłatne oprogramowanie VIGI VMS w języku polskim można pobrać bezpośrednio ze strony TP-Link.











źródło: Info Prasowe - TP-Link