TP-Link odświeża portfolio MiFi - przenośny hotspot M7010

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TP-Link rozwija swoją linię przenośnych hotspotów MiFi, wprowadzając na polski rynek model M7010 - kompaktowe, budżetowe urządzenie 4G LTE stworzone z myślą o osobach, które potrzebują wygodnego dostępu do internetu w podróży, na wielu urządzeniach jednocześnie. To rozwiązanie szczególnie przydatne dla osób często przemieszczających się między miastami, pracujących hybrydowo lub planujących wyjazd za granicę. Dzięki obsłudze sieci komórkowej 4G LTE M7010 oferuje prędkości pobierania do 150 Mb/s i wysyłania do 50 Mb/s, co w praktyce przekłada się na komfortowe korzystanie z map, aplikacji mobilnych, komunikatorów oraz serwisów społecznościowych, a także na płynne odtwarzanie materiałów wideo i prowadzenie wideorozmów.







Urządzenie tworzy własną sieć Wi-Fi w paśmie 2.4 GHz z prędkościami do 300 Mb/s, a połączenie można w kilka chwil udostępnić nawet 10 urządzeniom jednocześnie - smartfonom, laptopom, tabletom, konsolom przenośnym czy innym sprzętom, które towarzyszą użytkownikowi na co dzień. Dzięki temu jedna karta SIM zastępuje kilka oddzielnych pakietów danych, a wszyscy uczestnicy podróży mogą korzystać z sieci równie wygodnie.



Wbudowana bateria o pojemności 2100 mAh umożliwia działanie M7010 nawet do 8 godzin na jednym ładowaniu, w zależności od warunków i intensywności korzystania z sieci. Dzięki własnemu źródłu zasilania M7010 pozwala odciążyć smartfon z roli mobilnego routera i ograniczyć zużycie jego baterii, co docenią zwłaszcza osoby przyzwyczajone do stałego korzystania z nawigacji, aplikacji społecznościowych i aparatu w telefonie.



Kompaktowa obudowa M7010 sprawia, że urządzenie bez problemu mieści się w kieszeni, nerce, małej torebce czy organizerze w plecaku. Codzienną obsługę urządzenia ułatwia aplikacja tpMiFi dostępna na smartfony z systemem iOS i Android. Za jej pomocą użytkownik może w intuicyjny sposób zarządzać hotspotem M7010 - sprawdzać stan połączenia, kontrolować listę podłączonych urządzeń, ustalać limity wykorzystania danych, a także korzystać z funkcji obsługi wiadomości SMS. Zastosowanie nowoczesnych standardów zabezpieczeń Wi-Fi pomaga chronić udostępnianą sieć przed niepowołanym dostępem i daje możliwość dostosowania ustawień do indywidualnych potrzeb, np. podczas udostępniania sieci współpracownikom na spotkaniu czy dzieciom podczas wyjazdu rodzinnego.



TP-Link M7010 dostępny jest w sprzedaży w cenie około 180 PLN. Urządzenie zostało objęte 2-letnią gwarancją producenta.

























źródło: Info Prasowe - TP-Link