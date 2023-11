TP-Link prezentuje dwa przełączniki zasilane przez PoE

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TP-Link rozszerza swój asortyment o dwa nowe, pięcioportowe przełączniki PoE+ zasilane przez PoE++ – modele SG2005P-PD oraz TL-SG1005P-PD. Urządzenia świetnie sprawdzą się do rozbudowy sieci kablowej w miejscach, gdzie nie ma możliwości doprowadzenia klasycznego zasilania sieciowego lub doprowadzenie go byłoby niezwykle kosztowne. Z obydwu przełączników możemy również zasilić podłączone do nich kamery CCTV, punkty dostępowe WiFi oraz inne urządzenia zasilane poprzez PoE w standardzie 802.3af/at. Kamery przeznaczone do monitoringu oraz punkty dostępowe WiFi często są montowane w miejscach znacznie oddalonych od źródeł klasycznego zasilania np. na ogrodzeniach, słupach czy drzewach. Z pomocą dwóch nowych przełączników od TP-Link stworzenie infrastruktury kablowej do obsługi takich instalacji jest niezwykle łatwe.







SG2005P-PD to pięcioportowy przełącznik PoE+ typu Smart, kompatybilny z platformą Omada SDN. Urządzenie wyposażono w 1 gigabitowy port PoE In (zgodny z 802.3af/at/bt) oraz 4 gigabitowe porty PoE Out (zgodne z 802.3af/at ) z obsługą do 64W łącznej mocy wyjściowej PoE. Urządzenie oferuje też szereg funkcjonalności zwiększających bezpieczeństwo oraz optymalizujących ruch sieciowy, takich jak obsługa VLAN 802.1Q, list kontroli dostępu (ACL), routing statyczny czy też QoS. Dzięki tym opcjom, przełącznik umożliwia elastyczne zarządzanie i optymalizację sieci, zapewniając jednocześnie efektywną obsługę zasilania urządzeń PoE.



Odporność SG2005-PD na warunki atmosferyczne, wyrażona klasą szczelności IP55, gwarantuje niezawodność działania nawet w trudnych warunkach zewnętrznych. Dopuszczalna temperatura pracy w zakresie od -40 do 60 °C gwarantuje, że urządzenie będzie zdolne do pracy nawet w najtrudniejszych warunkach środowiskowych. Łatwy montaż ułatwia proces instalacji, co pozwala na szybkie i skuteczne umieszczenie urządzenia w odpowiednim miejscu. W zestawie znajdują się elementy służące do montażu na ścianie lub słupie.



Urządzenie jest w pełni kompatybilne z platformą Omada SDN, która integruje działanie wszystkich urządzeń sieciowych, a także centralnie zarządzać w kompleksowy sposób całą infrastrukturą WiFi i LAN, nawet jeśli jest ona rozproszona pomiędzy oddziałami. W ten sposób użytkownik może cieszyć się dużą elastycznością zarządzania, stabilnością sieci, zaawansowanymi zabezpieczeniami oraz wysoką wydajnością.





Z kolei TL-SG1005P-PD to 5-portowy, niezarządzalny przełącznik PoE+ typu Desktop. Urządzenie wyposażono w 1 gigabitowy port RJ45 PoE In zgodny ze standardami z 802.3af/at/bt oraz 4 gigabitowe porty RJ45 PoE Out z obsługą do 66W łącznej mocy wyjściowego zasilania PoE+ w standardzie 802.3af/at. Dodatkowo, urządzenie obsługuje tryb Extend, który umożliwia zasięg PoE nawet do 250m oraz funkcję PoE Auto Recovery gwarantującą nieprzerwane działanie podłączonych urządzeń PoE, poprzez ich automatyczne ponowne uruchamianie, gdy utracą połączenie lub przestaną odpowiadać. Model charakteryzuje się również cichą pracą, ponieważ nie posiada wentylatora.



Urządzenia są dostępne w sprzedaży w cenie około 440 PLN za SG2005P-PD i około 170 PLN za TL-SG1005P-PD. Przełączniki zostały objęte pięcioletnią gwarancją.

























Źródło: Info Prasowe / TP-Link