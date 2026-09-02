TP-Link prezentuje pierwszą na świecie linię urządzeń Wi-Fi 8

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Słabnący zasięg w oddalonych częściach domu, rosnąca liczba podłączonych urządzeń i zakłócenia sygnału to wyzwania, z którymi mierzą się współczesne sieci domowe. Odpowiedzią na te problemy jest nadchodzący standard IEEE 802.11bn, na którym bazuje nowa, prezentowana podczas targów IFA 2026, linia urządzeń TP-Link. Seria ta, na czele z routerem Archer 8 Ultra oraz systemem Mesh Wi-Fi Deco 8 Ultra, łączy technologię Wi-Fi nowej generacji z autorskimi rozwiązaniami sprzętowymi i programowymi producenta, zapewniając niespotykaną dotąd stabilność połączenia w każdym zakątku domu.



Sercem nowych sprzętów jest mechanizm TP-Link Wi-Fi 8 StabilityEngine, który kompleksowo zarządza obciążeniem sieci i eliminuje martwe strefy. Rozwiązanie to opiera się na zestawie innowacyjnych technologii. Funkcje Enhanced Long Range (ELR) i Distributed Resource Units (DRU) skutecznie zwiększają zasięg na skrajach budynków, optymalizując komunikację z oddalonymi i energooszczędnymi urządzeniami Smart Home. Z kolei Non-Primary Channel Access (NPCA) dba o responsywność sieci przy wielu połączonych sprzętach, a zaawansowane schematy modulacji UEQM i kodowania MCS pomagają utrzymać wysoką przepustowość nawet w środowisku pełnym zakłóceń.

Flagowy model z nowej serii, Archer 8 Ultra, to trzypasmowy router oferujący łączną prędkość transmisji bezprzewodowej na poziomie aż 19 Gb/s oraz porty Ethernet 10 Gb/s. Wyposażono go w 18 wbudowanych anten o wysokiej wydajności, które gwarantują mocny i stabilny sygnał. Z myślą o rozległych mieszkaniach i domach jednorodzinnych zaprojektowano natomiast trzypasmowy system Mesh Wi-Fi 8 – Deco 8 Ultra. Zestaw trzech współpracujących ze sobą jednostek pozwala na pokrycie sygnałem do 910 metrów kwadratowych, oferując przepustowość do 22 Gb/s* i stabilną obsługę ponad 200 urządzeń. Oba modele zaprojektowano tak, by swoim minimalistycznym i kompaktowym designem dyskretnie wtapiały się w domową przestrzeń - zrezygnowano w nich z tradycyjnych, rozpraszających diod LED na rzecz delikatnego, funkcjonalnego podświetlenia. „Przestaliśmy myśleć o tym urządzeniu wyłącznie jak o sprzęcie sieciowym, a zaczęliśmy projektować je z myślą o przestrzeni domowej” – tłumaczy Gary Chang, Global Lead Industrial Designer w TP-Link. „Kiedy router staje się przedmiotem, który użytkownicy chcą eksponować, trafia dokładnie tam, gdzie może działać najlepiej”.

Prezentacja modeli Archer 8 Ultra i Deco 8 Ultra to zaledwie początek ekspansji nowego standardu. Producent zdradza również plany rozwoju portfolio na nadchodzące miesiące. Przedsprzedaż flagowego routera Archer 8 Ultra ruszy w wybranych regionach już 30 września bieżącego roku. Z kolei w pierwszej połowie 2027 roku oferta zostanie rozbudowana o kolejne urządzenia – w pierwszym kwartale zadebiutuje system Mesh z serii Deco 8, a w drugim kwartale dołączą do nich nowe wzmacniacze sygnału, karty sieciowe oraz dedykowany router podróżny Roam 8.

Targi IFA to dla TP-Link także okazja do prezentacji nowości w prężnie rozwijającym się ekosystemie inteligentnego domu Tapo. Na szczególną uwagę zasługuje w tym obszarze Tapo C825 – nowoczesna kamera stworzona z myślą o wygodnej komunikacji wideo. Wyposażona w 4-calowy ekran dotykowy IPS i przetwornik 2K 4MP, pozwala na nawiązywanie dwukierunkowych połączeń jednym przyciskiem. Urządzenie wykorzystuje sztuczną inteligencję do redukcji szumów, automatycznie śledzi rozmówcę i inteligentnie wykrywa osoby, zwierzęta czy płacz dziecka.

Kolejną innowacją jest zaawansowany robot sprzątający nowej generacji – Tapo RV50 Pro Omni. Urządzenie dysponuje potężną mocą ssania do 35 000 Pa i wielopoziomowym systemem zapobiegającym plątaniu się włosów na szczotkach. Dwa pady mopujące o nacisku 12 N wraz z technologią DeepEdge Adaptive Mopping docierają nawet 4 cm w głąb szczelin. Dołączona stacja wielofunkcyjna dba o pełną automatyzację czyszczenia – zdejmuje pady przed wjazdem na dywan, myje je w wodzie o temperaturze do 70°C, a następnie suszy ciepłym powietrzem.

Uzupełnieniem oferty bezpieczeństwa jest zestaw Tapo D315 KIT, pełniący zarazem funkcję wideodomofonu, jak i centralnego punktu zarządzania domem. W jego skład wchodzi zewnętrzna kamera 2K 3MP z kolorowym trybem nocnym oraz 8-calowy panel wewnętrzny o rozdzielczości 1280 × 800 pikseli. Za pomocą dotykowego ekranu domownicy mogą łatwo sterować elektrozamkiem, otwierać furtkę kartą NFC i wygodnie zarządzać pozostałymi czujnikami czy kamerami w ekosystemie Tapo.

Nowe rozwiązania TP-Link będzie można obejrzeć na żywo na stoisku marki (hala 7.2C, stoisko 101) podczas targów IFA 2026. Pełna specyfikacja urządzeń z linii Wi-Fi 8 zostanie oficjalnie przedstawiona 30 września w ramach globalnego wydarzenia online. Więcej informacji oraz zapisy na powiadomienia o dostępności sprzętu w Polsce można znaleźć na dedykowanej stronie producenta: https://www.tp-link.com/pl/wifi8/.







źródło: TP-Link