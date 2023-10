TP-Link prezentuje portfolio urządzeń XGS-PON w standardzie WiFi 7

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma TP-Link, będąca wiodącym dostawcą konsumenckich i biznesowych produktów sieciowych, ogłosiła dziś strategiczną współpracę technologiczną z Qualcomm Technologies, której celem jest dostarczenie nowoczesnych rozwiązań XGS-PON (10 Gigabit Symmetrical Passive Optical Network) wykorzystujących standard bezprzewodowy WiFi 7. Partnerstwo pomiędzy firmami zrewolucjonizuje branżę telekomunikacyjną poprzez zapewnienie dostawcom Internetu produktów umożliwiających ich niezwykle sprawne oraz szybkie wdrożenie, a także niespotykaną do tej pory przepustowość i stabilność sieci, zarówno kablowych jak i WiFi, przekładających się na zadowolenie klientów.







Portfolio produktów XGS-PON obejmuje produkt typu HGU (Home Gateway Unit) w standardzie WiFi 7 oraz moduł ONU SFP+. Produkty XGS-PON TP-Link stanowią połączenie najnowszych technologii dostępu światłowodowego, standardu WiFi 7 i technologii mesh, dzięki czemu oferują nie tylko niesamowicie szybki dostęp do Internetu, ale także stabilność, niespotykaną wydajność i płynne działanie WiFi. Zaimplementowane w nich rozwiązanie TP-Link Aginet Unified Cloud (TAUC) oferuje dostawcom usług kompletne i elastyczne rozwiązanie do centralnego zarządzania siecią poprzez chmurę, które poprawia wydajność operacyjną, a także pozwala optymalizować usługi zwiększając tym samym zadowolenie klientów. Rozwiązanie oferuje m.in. takie funkcjonalności jak masowe wgrywanie predefiniowanej konfiguracji operatora, zdalne rozwiązywanie problemów czy też blokowanie dostępu do usługi abonentom, którzy zalegają z płatnościami.



Dodatkowo TP-Link zaprezentował dwa nowe produkty oparte o Qualcomm 10G Fiber Gateway Platform. Jest to router XGS-PON w standardzie WiFi 7 z terminalem VoIP XGB810v oraz moduł ONU SFP+ XGM10A. Pierwszy z prezentowanych produktów, router WiFi 7 XGB810v, oferuje połączenie niespotykanej dotąd wydajności z dyskretną i elegancką obudową. To połączenie udało się to uzyskać dzięki zastosowaniu 8 optymalnie rozmieszczonych anten wewnętrznych, które zapewniają dookólne pokrycie sygnałem o dużym zysku, wysokiej izolacji i szerokiej wiązce. Model ten oferuje aż do 19 Gb/s w trzech pasmach transmisji WiFi. Za wydajność, stabilność pracy i siłę sygnału routera odpowiada platforma Qualcomm 10G Fiber Gateway Platform wspierana przez technologie WiFi 7, MU-MIMO, OFDMA i technologię kształtowania wiązki (Beamforming). Taka konfiguracja gwarantuje jednoczesny streaming materiałów 8K/4K, gry online, także typu AR/VR, oraz pobieranie dużych plików bez opóźnień czy przerw w transmisji. TP-Link XGB810v jest również kompatybilny ze standardem EasyMesh i umożliwia w prosty sposób stworzenie sieci WiFi typu mesh o dużej elastyczności w całym domu. Za połączenia kablowe w modelu XGB810v odpowiada port XGS-PON, który umożliwia symetryczny dostęp do Internetu światłowodowego o przepustowości 10 Gb/s, oraz port WAN/LAN 10 GbE, 4 porty LAN 2.5 GbE i port USB 3.0. Urządzenie wyposażono także w 2 porty telefoniczne.



Serię produktów XGS-PON uzupełnia moduł XGS-PON ONU SFP+ TP-Link XGM10A. Wykorzystuje on najnowszą technologię XGS-PON i wiele trybów Ethernet UNI, zapewniając elastyczne opcje planów usług internetowych i skalowalność. Korzystając z wszechstronnego ekosystemu produktów TP-Link, XGM10A może współpracować z routerami WiFi 7 i systemami mesh opartymi na Qualcomm, np. EB810v i HB810, oferując kompleksowe rozwiązanie zarówno dla dostawców usług, jak i użytkowników końcowych.



Premiera produktów TP-Link XGB810v oraz TP-Link XGM10A planowana jest na drugą połowę 2024 roku.











Źródło: Info Prasowe - TP-Link