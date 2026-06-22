TP-Link prezentuje zewnętrzny router Omada ER603WP-4G-Outdoor

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 3

TP-Link wprowadza do sprzedaży ER603WP-4G-Outdoor, zewnętrzny router Omada 4G/LTE Cat4 N300 na kartę SIM. To rozwiązanie stworzone z myślą o miejscach, w których tradycyjna infrastruktura kablowa jest niedostępna, niewystarczająca lub trudna do szybkiego wdrożenia. Urządzenie pozwala uruchomić dostęp do Internetu w oparciu o sieć komórkową, a jednocześnie wpisuje się w ekosystem Omada, dzięki czemu sprawdzi się w instalacjach wymagających centralnego zarządzania, zdalnego nadzoru i elastycznego montażu na zewnątrz.



ER603WP-4G-Outdoor został wyposażony w slot na kartę nano SIM oraz modem 4G/LTE Cat4, oferujący prędkość pobierania do 150 Mb/s i wysyłania do 50 Mb/s. Urządzenie obsługuje również Wi-Fi 4/N300 w paśmie 2,4 GHz z prędkością do 300 Mb/s, co pozwala udostępnić lokalną sieć bezprzewodową w terenie. W praktyce router może pełnić rolę centrum komunikacyjnego w lokalizacjach oddalonych od stałej infrastruktury, przy instalacjach monitoringu, obiektach tymczasowych czy zewnętrznych punktach pracy. Wystarczy włożyć kartę nano SIM lub podłączyć kabel Ethernet, aby uruchomić połączenie i włączyć do sieci kolejne urządzenia, takie jak kamery IP czy zewnętrzne punkty dostępowe.

Ważnym elementem ER603WP-4G-Outdoor jest zestaw trzech gigabitowych portów WAN/LAN, obejmujący jeden port PoE In oraz dwa porty PoE Out. Taka konfiguracja ułatwia projektowanie instalacji na zewnątrz, ponieważ router może być zasilany za pośrednictwem PoE, a jednocześnie dostarczać energię i transmisję danych do dodatkowych urządzeń, takich jak kamery IP lub zewnętrzne punkty dostępowe. Urządzenie zapewnia wyjątkową elastyczność wdrożenia, pozwalając dopasować sposób zasilania do warunków konkretnej instalacji. Router obsługuje zaawansowane standardy PoE 802.3af/at/bt oraz pasywne PoE, a w razie potrzeby może wykorzystać także tradycyjny zasilacz 12 V/1 A. Aby maksymalnie uprościć proces uruchamiania sieci, w zestawie z routerem dostarczany jest pasywny adapter PoE. Co więcej, przemyślana konstrukcja umożliwia montaż na ścianie lub słupie, co ułatwia instalatorom precyzyjny dobór optymalnej lokalizacji pod kątem ukształtowania terenu i uzyskania jak najlepszego zasięgu sieci komórkowej.

ER603WP-4G-Outdoor został przystosowany do pracy w środowisku zewnętrznym. Obudowa o klasie odporności IP55, ochrona odgromowa 4 kV oraz możliwość pracy w temperaturach od -30°C do 60°C sprawiają, że urządzenie może być wykorzystywane w instalacjach narażonych na zmienne warunki atmosferyczne. Dwie zewnętrzne anteny LTE wspierają łączność komórkową, natomiast dwie wewnętrzne anteny Wi-Fi odpowiadają za lokalną sieć bezprzewodową. Dzięki temu router łączy funkcję bramy dostępowej do Internetu w sieci 4G/LTE, jak i punktu dystrybucji połączenia dla urządzeń pracujących w pobliżu.

Jedną z kluczowych cech ER603WP-4G-Outdoor jest kompatybilność z platformą Omada SDN. Integracja z ekosystemem Omada pozwala włączyć router do centralnie zarządzanego środowiska sieciowego, obsługiwanego z poziomu kontrolera oraz aplikacji Omada. W praktyce ułatwia to konfigurację, monitorowanie pracy sieci, utrzymanie spójnych ustawień oraz nadzór nad instalacjami działającymi w różnych lokalizacjach. Dodatkowo obsługa funkcji Load Balancing oraz Link Backup pozwala wykorzystać urządzenie w scenariuszach, w którym łącze przewodowe pełni rolę podstawowego źródła Internetu, a 4G/LTE stanowi automatyczne połączenie zapasowe.

W obszarze bezpieczeństwa ER603WP-4G-Outdoor oferuje zestaw funkcji przeznaczonych do profesjonalnych instalacji sieciowych. Urządzenie obsługuje m.in. zaporę sieciową, filtrowanie Web Group, URL oraz Web Security, kontrolę dostępu opartą na regułach ACL dla IPv4 i IPv6, inspekcję ARP z wiązaniem adresów IP-MAC, ochronę przed atakami typu Flood oraz mechanizmy ALG dla kluczowych protokołów. Obsługa standardu 802.1Q VLAN umożliwia logiczny podział sieci i separację ruchu pomiędzy segmentami, natomiast funkcje VPN - w tym IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard i GRE - ułatwiają bezpieczną komunikację między lokalizacjami oraz dostęp do zasobów sieciowych w bardziej zaawansowanych wdrożeniach.

Model ER603WP-4G-Outdoor jest już dostępny w sprzedaży w cenie około 630 zł. Urządzenie zostało objęte pięcioletnią gwarancją producenta. Pełna specyfikacja techniczna dostępna jest na stronie: ER603WP-4G-Outdoor.

źródło: TP-Link