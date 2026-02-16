TP-Link rozszerza serię Omada - WiFi 7 dla hoteli i biur

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TP-Link rozszerza portfolio Omada o punkty dostępowe WiFi 7 przystosowane zarówno do instalacji outdoorowych, jak i dyskretnych wdrożeń wewnętrznych. Modele EAP725-Outdoor i EAP775-Wall oferują wysoką wydajność łączności oraz centralne zarządzanie w platformie Omada SDN. EAP725-Outdoor to dwupasmowy punkt dostępowy WiFi 7 BE3600, zaprojektowany z myślą o zapewnieniu niezawodnej łączności zarówno wewnątrz budynków, jak i w przestrzeniach zewnętrznych. Doskonale sprawdza się w wymagających środowiskach o dużym zagęszczeniu użytkowników, takich jak hotelowe ogródki czy strefy gastronomiczne. Obsługa pasm 2.4 GHz (do 688 Mb/s) oraz 5 GHz (do 2882 Mb/s) umożliwia efektywne rozdzielenie ruchu i minimalizację zakłóceń, co przekłada się na stabilność połączeń nawet przy intensywnym obciążeniu sieci.







Zastosowanie technologii MLO, 4K-QAM, Multi-RU oraz OFDMA zwiększa efektywność transmisji danych, a funkcje takie jak Airtime Fairness, Band Steering, Beamforming i Load Balance wspierają równomierne zarządzanie ruchem pomiędzy użytkownikami. Wbudowane anteny kierunkowe oraz odłączane anteny dookólne, z automatycznym przełączaniem między nimi, umożliwiają dopasowanie charakterystyki zasięgu do specyfiki lokalizacji.



Obudowa o klasie szczelności IP66 zabezpiecza urządzenie przed wpływem warunków atmosferycznych, a port Ethernet 2,5G wraz z zasilaniem PoE w standardzie IEEE 802.3at pozwala na jednoczesną transmisję danych i energii jednym przewodem. Szyfrowanie WPA3-Enterprise podnosi poziom bezpieczeństwa, a dołączony zestaw montażowy ułatwia instalację na słupie lub ścianie. Integracja z platformą Omada SDN pozwala na centralne zarządzanie urządzeniem wraz z pozostałymi elementami infrastruktury w wielu lokalizacjach.



EAP775-Wall to naścienny, trzyzakresowy punkt dostępowy WiFi 7 BE9300 przeznaczony do biur, hoteli oraz innych przestrzeni, w których infrastruktura sieciowa powinna pozostać dyskretna i estetyczna. Obsługa pasm 2.4 GHz (do 688 Mb/s), 5 GHz (do 2882 Mb/s) oraz 6 GHz (do 5765 Mb/s) umożliwia efektywne rozdzielenie ruchu i obsługę wielu urządzeń jednocześnie. Kanał o szerokości 320 MHz, 4K-QAM, długi symbol OFDM, OFDMA oraz MU-MIMO zwiększają wydajność transmisji w środowiskach o dużym natężeniu ruchu.



Urządzenie wyposażono w szybki port uplink 2.5G z obsługą PoE oraz cztery porty LAN – w tym jeden 2.5G i trzy gigabitowe, z których dwa umożliwiają zasilanie podłączonych urządzeń. Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć liczbę dodatkowych przełączników i uprościć instalację. Obsługa PoE w standardzie IEEE 802.3at/bt upraszcza instalację, a smukła obudowa oraz możliwość montażu bezpośrednio w puszce ściennej pozwalają zachować spójność aranżacji wnętrza.



Dodatkowa osłona, którą można pomalować na dowolny kolor, umożliwia dopasowanie urządzenia do wystroju, a ukryta blokada antykradzieżowa zwiększa bezpieczeństwo instalacji. Wsparcie dla Omada Mesh oraz płynnego roamingu WiFi zapewnia ciągłość połączenia podczas przemieszczania się między punktami dostępowymi, a szyfrowanie WPA3-Enterprise podnosi standard ochrony danych. Natomiast integracja z platformą Omada SDN umożliwia centralne zarządzanie siecią w całym obiekcie z poziomu chmury.



Omada EAP725-Outdoor dostępny jest w cenie około 890 PLN, zaś EAP775-Wall w cenie około 860 PLN.

























źródło: Info Prasowe - TP-Link