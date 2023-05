TP-Link wprowadza aktualizację do obsługi EasyMesh

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kilkadziesiąt routerów oraz wzmacniaczy sygnału TP-Link otrzyma aktualizację, dzięki której będą obsługiwały standard EasyMesh. Na liście już zaktualizowanych urządzeń znalazły się najpopularniejsze modele producenta, takie jak Archer C6, Archer AX10 oraz wzmacniacz sygnału RE200.

EasyMesh to najprostszy sposób na stworzenie wydajnej sieci bezprzewodowej w całym domu. Urządzenia, które wspierają ten standard, umożliwią niezwykle łatwą rozbudowę sieci, a co za tym idzie, poprawę jej zasięgu. Nie ma potrzeby wymieniać obecnego routera, jeśli będzie współpracował on z EasyMesh. Wystarczy dokupić kompatybilny router lub wzmacniacz sygnału, aby w kilka chwil zwiększyć zasięg dotychczasowej sieci.







Główny router oraz urządzenia dodatkowe tworzą jednolitą sieć WiFi. Dzięki temu nie musimy przełączać się ręcznie pomiędzy wieloma punktami dostępowymi. Podczas przemieszczania się po domu, zostaniemy automatycznie przełączeni do urządzenia oferującego lepszy sygnał. Standard EasyMesh wspierają urządzenia różnych producentów.



















Źródło: Info Prasowe / TP-Link