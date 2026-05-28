TP-Link zapowiada swój pierwszy router Wi-Fi 8

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

TP-Link zapowiada premierę Archer 8, pierwszego w ofercie firmy routera opartego na standardzie Wi-Fi 8. Rozwiązanie to wykorzystuje najnowszą specyfikację IEEE 802.11bn, stawiając przede wszystkim na ultrawysoką niezawodność. Premiera urządzenia została zaplanowana na październik 2026 roku. Archer 8 to kolejny krok TP-Link w stronę zapewnienia stabilniejszej łączności o niższych opóźnieniach, idealnie skrojonej pod coraz gęściej wypełnione elektroniką i wymagające środowiska domowe. Zważywszy na stale rosnącą liczbę inteligentnych urządzeń w naszych domach, TP-Link wychodzi z założenia, że kolejna generacja sieci Wi-Fi musi przestać gonić jedynie za teoretycznymi prędkościami szczytowymi, a zamiast tego skupić się na poprawie stabilności w codziennym użytkowaniu.







Archer 8 został zaprojektowany tak, by odpowiadać na najczęstsze problemy współczesnych użytkowników: nierówne prędkości połączeń w różnych pomieszczeniach, przeciążenia wynikające z obsługi wielu urządzeń, niestabilne przełączanie w sieciach mesh oraz tzw. lagi podczas grania, wideorozmów i streamingu.



Wyniki testów laboratoryjnych potwierdzają możliwości Wi‑Fi 8

TP-Link przeprowadził kontrolowane, wewnętrzne testy laboratoryjne, porównując wczesne rozwiązania Wi‑Fi 8 z Wi‑Fi 7 w warunkach symulujących rzeczywiste środowisko domowe. Wstępne wyniki stanowią jeden z najbardziej wyraźnych jak dotąd przykładów tego, w jaki sposób Wi‑Fi 8 ma poprawiać realne doświadczenie użytkownika, daleko wykraczając poza suche liczby określające teoretyczne maksymalne prędkości. Wstępne testy wykazały mierzalne usprawnienia na poziomie protokołu przy porównywalnych odległościach i warunkach sygnałowych, w tym:

• do 33% wyższą przepustowość, uzyskaną dzięki ulepszonej modulacji i kodowaniu, co pomaga utrzymać wyższe i stabilniejsze prędkości na większych dystansach;

• do 24% wyższą przepustowość dzięki technologii UEQM (nierównej modulacji), zaprojektowanej w celu poprawy stabilności w sytuacjach, gdy jakość sygnału zmienia się w obrębie strumieni przestrzennych;

• Poprawę przepustowości o ok. 15% pomiędzy wieloma punktami dostępowymi pracującymi w środowisku pełnym zakłóceń, co osiągnięto dzięki ulepszonej koordynacji ponownego wykorzystania przestrzeni;

• Nawet do 30% lepszą wydajność sygnału w środowiskach wielokondygnacyjnych dla połączeń z pojedynczym urządzeniem oraz od 10 do 20% poprawy w środowiskach z wieloma urządzeniami, dzięki zaawansowanej architekturze antenowej TP-Link i optymalizacji wspieranej przez algorytmy AI);

• poprawę czułości odbioru o 1–3 dB w pasmach 5 GHz i 6 GHz, dzięki zaawansowanej optymalizacji częstotliwości radiowych (RF), co przekłada się na silniejszy i bardziej niezawodny zasięg w całym domu.



Wszystkie te usprawnienia mają na celu ograniczenie drastycznych spadków prędkości, poprawę stabilności obsługi wielu urządzeń, wzmocnienie wydajności sieci mesh oraz utrzymanie niskich opóźnień nawet w trudnych warunkach sieciowych.



Design Archera 8: sprzęt klasy premium gotowy na nową erę domowych sieci

TP-Link Archer 8 wyznacza nowy standard w projektowaniu routerów, łącząc dopracowane wzornictwo z precyzyjną inżynierią. Zaprojektowany w minimalistycznej, architektonicznej formie Archer 8 łączy elegancką estetykę z rozwiązaniami ukierunkowanymi na wydajność. Dopracowane detale – takie jak mikrowypukłości i teksturyzacja, precyzyjne kontury oraz delikatne, przednie oświetlenie – tworzą wyjątkowe wrażenia wizualne i dotykowe, nadając urządzeniu nowoczesny, wyrafinowany i wyraźnie ekskluzywny charakter. Zaglądając pod obudowę, Archer 8 łączy zaawansowaną inżynierię termiczną, nowoczesną architekturę anten i optymalizację fal radiowych z sieciową inteligencją opartą na AI, tworząc urządzenie zaprojektowane z myślą o stabilniejszym i realnie lepszym działaniu w rzeczywistych warunkach, także w coraz bardziej wymagających środowiskach domowych.



Pełne portfolio Wi‑Fi 8

Archer 8 to pierwszy model w ramach szerszego portfolio Wi‑Fi 8, zaprojektowanego w celu zapewnienia łączności nowej generacji w różnych scenariuszach domowych – od flagowych routerów i systemów mesh dla całego domu, po przenośne rozwiązania podróżne oraz karty sieciowe Wi-Fi.

Planowana linia produktów i ich dostępność prezentują się następująco:

• Archer 8, router Wi‑Fi 8 - październik 2026 r.

• Deco 8, system mesh Wi‑Fi 8 - I kwartał 2027 r.

• Roam 8, podróżny router Wi‑Fi 8 - II kwartał 2027 r.

• Wzmacniacze sygnału i adaptery Wi‑Fi 8 - II kwartał 2027 r.



Portfolio to stanowi najwcześniej ogłoszoną i najbardziej kompletną dotąd w branży strategię wdrażania konsumenckich rozwiązań Wi‑Fi 8, zaprojektowanych z myślą o zapewnieniu ultrawysokiej niezawodności, niższych opóźnień i stabilniejszej wydajności w rzeczywistych domowych warunkach.



Dostępność w poszczególnych regionach oraz ostateczna specyfikacja produktów mogą się różnić w zależności od rynku i zostaną ogłoszone bliżej oficjalnej premiery.

























źródło: Info Prasowe - TP-Link