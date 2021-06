TRANSCEND - Dwa nowe modele zewnętrznych SSD z USB-C

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma TRANSCEND prezentuje dwa nowe modele zewnętrznych dysków SSD z USB-C – ESD370C i ESD270C. To odświeżone wersje zgrabnych nośników, dostępne teraz w nowych wersjach pojemnościowych do 1 TB. Sprawdzą się świetnie do pracy, nauki, przechowywania plików w podróży, a także jako wygodne narzędzie dla profesjonalnego fotografa. Model ESD370C wyróżnia się tym, że pod obudową znajduje się dysk SSD z interfejsem PCIe, przez co dysk jest w stanie osiągnąć prędkości odczytu do 1 050 MB/s oraz zapisu do 950 MB/s. Zastosowanie kości 3D NAND TLC pozwala zapewnić dłuższą żywotność nośnika niż w modelach opartych na kościach 2D NAND.







Dysk zamknięty został w stylowym etui z gumowego materiału w kolorze navy blue. Obudowa jest nie tylko przyjemna w dotyku, ale także zabezpiecza dysk przed uszkodzeniami i zabrudzeniami oraz jest antypoślizgowa. To dodatkowo ułatwia używanie nośnika w podróży i niesprzyjających warunkach.



ESD270C

Lekki, kieszonkowy model ESD270C został zbudowany na kościach 3D NAND TLC. Korzysta z interfejsu USB 3.1 Gen. 2 i oferuje prędkości do 520 MB/s przy odczycie oraz do 460 MB/s przy zapisie. Nośnik może być przenoszony w torebce, portfelu lub w kieszeni. Czarna minimalistyczna obudowa odporna na zadrapania sprawia, że jest jednocześnie praktyczny, uniwersalny i bardzo elegancki.



Dzięki zastosowaniu portu USB-C nowe modele dysków mogą być stosowane jako pamięć zewnętrzna do smartfonów i tabletów wyposażonych w popularne złącze, a także najnowszych MacBooków z Thunderboltem 3 oraz urządzeń z portem USB, w tym konsoli Xbox oraz PlayStation.



Obydwa dyski są dostępne w trzech wariantach pojemnościowych: 250 GB, 500 GB oraz 1 TB. W każdym przypadku w zestawie znajdują się dwa kable: z obiema końcówkami USB typu C oraz z jedną końcówką typu C, a drugą typu A.



TRANSCEND Elite

Producent dostarcza do swoich urządzeń oprogramowanie TRANSCEND Elite, pomagające w zarządzaniu danymi oraz samymi nośnikami. Umożliwia ono m.in. tworzenie kopii zapasowych, szyfrowanie oraz przywracanie danych. Program jest kompatybilny z systemami operacyjnymi Microsoft Windows oraz macOS 10.10. Można go bezpłatnie pobrać ze strony producenta.



Gwarancja i cena

Dyski dostępne są już w polskich sklepach. Sugerowane przez producenta ceny to:

ESD270C

• 300 PLN za wersję 250 GB

• 570 PLN za 500 GB

• 910 PLN za 1 TB



ESD370C

• 450 PLN za wersję 250 GB

• 640 PLN za 500 GB

• 1060 PLN za 1 TB



Producent zapewnia trzyletnią gwarancję na sprzęt.

























Źródło: Info Prasowe / Transcend