TRANSCEND - Nowe, przemysłowe moduły DDR4 3200

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma TRANSCEND prezentuje nową serię przemysłowych modułów pamięci w standardzie DDR4-3200. Produkty przeznaczone są dla operatorów wdrażających sieci 5G oraz producentów urządzeń bazujących na tym najnowszym standardzie przesyłania danych. Zastosowanie znajdą w rozwiązaniach Internetu Rzeczy wykorzystujących sztuczną inteligencję (Artificial Intelligence of Things, AIoT). Sprawdzą się też w pracy z aplikacjami telekomunikacyjnymi i samochodowymi, grami, a także urządzeniami medycznymi i przemysłowymi. Wdrożenie technologii 5G gwałtownie przyspieszy proces cyfryzacji najważniejszych branży gospodarki, takich jak ochrona zdrowia, transport i przemysł. Sprzęt wykorzystywany w każdym z tych obszarów będzie musiał być dostosowany do nowych, wysokich standardów.







Transcend już teraz wychodzi naprzeciw tym wymaganiom. Nowe moduły pamięci umożliwiają optymalizację działania wysokiej klasy serwerów, komputerów i stacji roboczych, a nawet urządzeń bezzałogowych (np. dronów), sprzętu zasilanego za pomocą sztucznej inteligencji i inteligentnych systemów.



Nowa seria składa się z aż 5 różnych typów pamięci, dzięki czemu każdy użytkownik znajdzie odpowiadający mu sprzęt. W jej skład wchodzą moduły: Unbuffered Long-DIMM, Unbuffered SO-DIMM, ECC Long-DIMM, ECC SO-DIMM oraz Registered Long-DIMM. Wszystkie spełniają wymogi standardu JEDEC i współpracują z procesorami Intel, AMD i ARM. Unbuffered Long-DIMM, Unbuffered SO-DIMM, ECC Long-DIMM oraz ECC SO-DIMM są również dostępne w wersjach o zwiększonej odporności na temperaturę – od -40°C do 85°C.



Pamięci DDR4-3200 cechują się błyskawiczną prędkością przesyłania danych 3200 MT/s (megatransferów na sekundę). Ponadto, w czasach, gdy rozwój technologii przyzwyczaja nas do procesorów i płyt głównych o coraz większym zapotrzebowaniu na energię, pamięci DDR4 firmy TRANSCEND pozwalają ograniczyć jej pobór przez cały zestaw komputerowy, ponieważ działają już przy napięciu 1.2 V.



Producent nowych pamięci zapewnia ich wysoką jakość oraz dożywotnią gwarancję na sprzęt. Moduły będą dostępne w Polsce na indywidualne zamówienie. W następujących cenach*:



Unbuffered Long-DIMM – 854 PLN

Unbuffered SO-DIMM – 854 PLN

ECC Long-DIMM – 1190 PLN

ECC SO-DIMM – 1190 PLN

Registered Long-DIMM – 1227 PLN



* Ceny podane są dla największych wariantów pojemnościowych.

























Źródło: Info Prasowe / Transcend