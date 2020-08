TRANSCEND RDC3 - Kompaktowy czytnik kart pamięci z USB-C

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TRANSCEND prezentuje nowy, kieszonkowy i lekki czytnik kart pamięci. Czytnik TRANSCEND RDC3 został wyposażony w odwracalne złącze USB typu C oraz interfejs USB 3.2 Gen 1, który pozwala w pełni wykorzystać potencjał szybkich kart pamięci. Dzięki symetrycznemu portowi użytkownik nigdy nie będzie musiał przejmować się prawidłowym włożeniem wtyczki, ponieważ każde będzie poprawne. Czytnik zapewnia wygodę użytkowania oraz kompatybilność z najnowszymi urządzeniami dostępnymi na rynku, jak np. inteligentne sprzęty z systemem Android, nowe laptopy, MacBooki z portem typu C, a także iPady Pro 2018 i nowsze.







Urządzenie odczytuje zarówno karty SD, jak i microSD. Gniazdo karty SD obsługuje karty pamięci UHS-I SDXC i SDHC. Dzięki wymiarom 4.8 x 4.8 cm i wadze zaledwie 17 g czytnik zmieści się do każdej torebki i plecaka, a zabranie go do pracy, w podróż czy na spotkanie nie stanowi żadnego problemu. Ponadto może pracować w szerokim zakresie temperatur od 0 do 70°C.



Do urządzenia producent udostępnia darmową aplikację TRANSCEND Elite do pobrania ze sklepu Google Play. Dzięki niej użytkownik może w prosty sposób zarządzać danymi, szyfrować je, tworzyć kopie zapasowe i udostępniać swoje pliki, a wszystko to zarówno z domu, jak i z podróży. TRANSCEND do sprzętu oferuje również oprogramowanie RecoveRx – bezpłatne narzędzie do odzyskiwania danych.



Czytnik będzie dostępny w Polsce w sierpniu, a jego sugerowana cena to 72 PLN. Producent zapewnia dwuletnią gwarancję na sprzęt.





















Źródło: Info Prasowe / Transcend