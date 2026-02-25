Tablet ZTE Pad 5G X1102N trafia do szerszej sprzedaży

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Tablet 5G od ZTE rozszerza swoją dostępność na polskim rynku. Po debiucie w ofertach operatorów Plus i Orange, ZTE Pad 5G X1102N można już kupić w oficjalnym sklepie ZTEshop.pl, a w najbliższym czasie urządzenie pojawi się również w sieci RTV Euro AGD. To kolejny krok w umacnianiu obecności marki w segmencie nowoczesnych, mobilnych urządzeń multimedialnych. ZTE Pad 5G X1102N został wyposażony w 11-calowy wyświetlacz Full HD+ z odświeżaniem 90 Hz. Ekran zapewnia żywe kolory, wysoką jasność oraz płynne wyświetlanie obrazu, co sprawia, że tablet doskonale nadaje się do oglądania filmów, przeglądania treści czy prowadzenia wideokonferencji. Metalowa konstrukcja o grubości zaledwie 7.65 mm i masie 522 gramów gwarantuje wygodę użytkowania zarówno w domu, jak i w podróży.







Łączność i wydajność na wysokim poziomie

Tablet obsługuje sieci 5G i 4G LTE oraz dwuzakresowe Wi-Fi, zapewniając szybki i stabilny dostęp do Internetu w dowolnym miejscu. Sercem urządzenia jest procesor Unisoc T8100 (6 nm), wspierany przez 6 GB pamięci RAM z możliwością rozszerzenia o dodatkowe 10 GB w technologii Dynamic RAM.

Do dyspozycji użytkownika pozostaje także 256 GB pamięci wewnętrznej, co pozwala wygodnie przechowywać dokumenty, zdjęcia, aplikacje i multimedia. Tak skonfigurowane podzespoły zapewniają płynną pracę nawet przy wielu jednocześnie uruchomionych aplikacjach.



Długi czas pracy i funkcje fotograficzne z AI

ZTE Pad 5G X1102N został wyposażony w baterię o pojemności 7670 mAh z obsługą szybkiego ładowania 21 W. Przekłada się to na długie godziny pracy bez konieczności częstego sięgania po ładowarkę. Tablet oferuje też aparat główny 13 Mpix ze wsparciem AI, trybem nocnym oraz inteligentnymi narzędziami edycyjnymi, takimi jak AI Magic Editor i AI Magic Eraser. Przedni aparat 5 Mpix sprawdzi się podczas wideokonferencji i rozmów online.



Inteligentne wsparcie w pracy i nauce

Nowy model oferuje szereg funkcji opartych na sztucznej inteligencji, w tym:

• tłumaczenia w czasie rzeczywistym podczas rozmów,

• wsparcie komunikacji twarzą w twarz,

• automatyczne podsumowywanie długich treści,

• pomoc w pisaniu i redagowaniu tekstów.



Cena i dostępność

Tablet ZTE Pad 5G X1102N, jest już dostępny w ofertach operatorów Plus i Orange oraz w sklepie ZTEshop.pl w cenie 999 PLN. Wkrótce pojawi się również w sprzedaży w sieci RTV Euro AGD.



























źródło: Info Prasowe - ZTE