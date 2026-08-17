Team Razer OpTic Texas ze zwycięstwem w Esports World Cup

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer świętuje sukces drużyny OpTic Texas, której patronuje. To historyczne zwycięstwo w Esports World Cup. Drużyna odniosła je bowiem po raz drugi z rzędu. Tytuł ten wieńczy także kolejny udany sezon dla OpTic Texas, dodając ten sukces do dorobku, w którym znajdują się już mistrzostwo CDL 2025 oraz mistrzostwo CDL 2026 Major IV. Osiągnięcie to ma szczególne znaczenie po trudnym zakończeniu sezonu CDL. Zaledwie kilka tygodni wcześniej drużynie OpTic nie udało się zdobyć trzeciego tytułu z rzędu w ramach CDL Champs, który także zapisałby się mocno w kartach historii e-sportu. Zespół szybko skupił więc swoją uwagę na EWC, powracając jako obrońcy tytułu z kolejną szansą na wyjątkowe osiągnięcie.







OpTic pozostawał stałym pretendentem do tej nagrody przez cały sezon 2026, docierając do czterech kolejnych wielkich finałów turniejów Major, zanim w końcu drużyna odniosła przełomowe zwycięstwo podczas Paris Major. W trakcie EWC zespół po raz kolejny spisał się znakomicie na arenie międzynarodowej, pokonując presję związaną z obroną tytułu w starciu z najlepszymi drużynami Call of Duty na świecie.



Dzięki dwóm zwycięstwom z rzędu w EWC OpTic Texas stało się pierwszą drużyną Call of Duty w dziejach całego e-sportu, której udało się obronić tytuł Esports World Cup. Zespół umocnił tym samym swoją pozycję wśród elity tej dyscypliny i wyznaczając kolejny kamień milowy w swojej historycznej passie turniejowej.











źródło: Info Prasowe - Razer