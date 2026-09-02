Technika NVIDIA DLSS 5 zadebiutuje 4 września w grze NBA 2K27

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Już 4 września nastąpi premiera techniki DLSS 5 wprowadzającej 3D-Guided Neural Rendering. To kolejny ważny etap rozwoju grafiki czasu rzeczywistego, w którym AI pomaga jeszcze bardziej zbliżyć oprawę gier do fotorealizmu rodem z hollywoodzkich produkcji.

DLSS 5 zadebiutuje w grze NBA 2K27. Produkcja jako pierwsza pokaże, jak twórcy mogą wykorzystać DLSS 5 do rozwinięcia warstwy wizualnej w grach zgodnie z własną wizją artystyczną. Z nowych możliwości skorzystają użytkownicy komputerów stacjonarnych i laptopów z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX z serii 50 oraz gracze korzystający z usługi GeForce NOW.



Dzięki ścisłej współpracy NVIDIA ze studiem Visual Concepts oraz wydawcą 2K, NBA 2K27 wykorzysta DLSS 5 z 3D-Guided Neural Rendering, oferując jeszcze bardziej autentyczne wrażenia i realizm sportowej rywalizacji. Nowe rozwiązanie pozwoli naturalniej odwzorować przenikanie światła przez uszy zawodników, wygląd skóry w różnym oświetleniu czy refleksy na włosach, zachowując przy tym naturalną geometrię twarzy odwzorowaną na podstawie skanów prawdziwych sportowców.











źródło: NVIDIA