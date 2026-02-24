Technologia PPS zmienia ładowanie urządzeń USB-C

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Programmable Power Supply (PPS) to kluczowe rozwiązanie technologiczne umożliwiające ultraszybkie ładowanie urządzeń mobilnych z portami USB-C. Technologia pozwala skrócić czas ładowania przy jednoczesnej ochronie baterii przed przegrzewaniem. PPS stanowi zaawansowane rozszerzenie standardu USB Power Delivery 3.0. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań wykorzystujących stałe poziomy napięcia (5 V, 9 V, 12 V), technologia PPS umożliwia dynamiczne dostosowywanie parametrów ładowania w czasie rzeczywistym. Ładowarki wyposażone w PPS regulują napięcie i natężenie prądu w minimalnych przyrostach, precyzyjnie dopasowując je do aktualnych potrzeb urządzenia. Rezultatem są znacząco ograniczone straty energetyczne i redukcja wydzielanego ciepła, co przekłada się na wydłużenie żywotności ogniw litowo-jonowych.







Korzyści dla użytkowników końcowych

W erze intensywnego wykorzystania urządzeń mobilnych, wymagających wielokrotnego ładowania w ciągu dnia, technologia PPS odpowiada na rosnące oczekiwania konsumentów wobec szybkości i bezpieczeństwa ładowania. Urządzenia kompatybilne z PPS – często sygnalizujące tryb „Super-Fast Charging" – ładują się sprawniej przy jednoczesnym utrzymaniu niższych temperatur pracy, co korzystnie wpływa na długoterminową sprawność baterii. Rosnąca popularność standardu wśród producentów elektroniki czyni PPS przyszłościowym rozwiązaniem w segmencie szybkiego ładowania przez USB-C.



Kompatybilność i specyfikacja techniczna

Wdrożenie technologii PPS wymaga wsparcia ze strony zarówno urządzenia końcowego, jak i ładowarki. Oznaczenie „USB-PD PPS" lub – w przypadku produktów Samsung – „Super-Fast Charging" potwierdza kompatybilność z technologią.

Przy doborze ładowarki należy uwzględnić wymaganą moc: dla smartfonów zazwyczaj 25–45 W, dla tabletów od 45 W wzwyż, natomiast laptopy wymagają mocy w zakresie 65–100 W lub więcej. Eksperci zalecają wybór ładowarek z pełnym wsparciem standardów PD + PPS oraz certyfikatami bezpieczeństwa (CE/UKCA).



Uniwersalność rozwiązania

Ważną cechą technologii PPS jest wsteczna kompatybilność. Ładowarki wyposażone w PPS automatycznie przełączają się na standardowy tryb USB-PD lub inny obsługiwany protokół w przypadku podłączenia urządzenia nieobsługującego tej technologii. Pełne możliwości ultraszybkiego ładowania pozostają jednak zarezerwowane dla urządzeń natywnie wspierających PPS.

























źródło: Info Prasowe - Verbatim