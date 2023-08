Tenda 5G03 - router z obsługą Wi-Fi 6 oraz 5G

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Router Tenda 5G03 powstał z myślą o entuzjastach nowych technologii, których Tenda - działający od prawie 25 lat producent i dostawca sprzętu sieciowego dla domu i biznesu - określa pionierami. Mają to być technologiczni geekowie oraz osoby, którym zależy na uzyskaniu doskonałych wrażeń podczas użytkowania Internetu - nie tylko podczas standardowego przeglądania sieci, ale także prowadzenia wideorozmów, rozgrywek online, korzystania ze streamingu oraz innych aktywności. Model 5G03 zalicza się do bardziej nowoczesnych routerów tego rodzaju, pozwalających na łączność poprzez najnowszy standard Wi-Fi, to jest Wi-Fi 6, oraz ostatnią generację sieci komórkowej, czyli 5G.







Przypomnijmy, że cechuje się ona większą przepustowością, mniejszymi opóźnieniami i możliwością obsługi większej liczby urządzeń. Obie technologie łączności są kompatybilne wstecznie, czyli że mogą działać również ze starszymi generacjami (Wi-Fi 5 czy 4G). Nowy router wyposażony został w wiele nowoczesnych rozwiązań, które mają umożliwić jak najlepsze użytkowanie Internetu w warunkach domowych wielu osobom jednocześnie. Korzysta także z wprowadzonego w 2019 roku protokołu bezpieczeństwa WPA3, który zapewnia między innymi zwiększoną ochronę hasła.



Ceny tego routera zaczynają się w popularnych sklepach z elektroniką, już od 1299 PLN.

































Źródło: Info Prasowe - Tenda