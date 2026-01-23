Teufel AIRY SPORTS TWS 2 – sportowe słuchawki nowej generacji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Teufel prezentuje AIRY SPORTS TWS 2 – drugą generację swoich bezprzewodowych sportowych słuchawek dousznych. Stworzone zostały dla osób, które podczas treningu nie uznają kompromisów. AIRY SPORTS TWS 2 łączą pewne dopasowanie do ucha z mocnym brzmieniem i inteligentnym sterowaniem. Większe, 10‑mm liniowe przetworniki HD zapewniają motywujący bas oraz stabilne brzmienia nawet przy wysokiej intensywności treningu – od rozgrzewki po ostatni interwał. Za pewne dopasowanie odpowiadają ulepszone, teraz jeszcze wygodniejsze, pałąki zauszne oraz pięć rozmiarów wkładek z antybakteryjnego silikonu. Dzięki temu słuchawki pozostają w uchu nawet przy skokach, sprintach, szybkich zmianach kierunku czy podczas treningu obwodowego. Jednocześnie zapewniają komfort, gdy playlista trwa dłużej niż zaplanowany trening.







Dźwięk, który dotrzymuje kroku każdej intensywności

W obu słuchawkach AIRY SPORTS TWS 2 zintegrowano 10-mm liniowy przetwornik HD, który dostarcza precyzyjny bas, czyste tony średnie i szczegółowe tony wysokie. Strojenie zostało tak dopracowane, by energia w basie motywowała do ruchu, nie tracąc przy tym muzycznych detali – idealne do mocnych rytmów, szybkich uderzeń czy elektronicznych utworów, w których liczy się precyzja i dynamika. Jednocześnie brzmienie pozostaje zrównoważone, dzięki czemu wokale i instrumenty są wyraźne, a dźwięk nie męczy nawet po dłuższych sesjach. AIRY SPORTS TWS 2 zostały zaprojektowane jako towarzysz treningu, który stabilnie oddaje rytm i dynamikę, podtrzymując motywację na najwyższym poziomie.



Skupienie dzięki ANC – pełna kontrola z trybem transparentnym

Dzięki aktywnej redukcji hałasu możesz skutecznie ograniczyć rozpraszające dźwięki – niezależnie od tego, czy jesteś na siłowni, w drodze na trening czy podczas biegania. Pomaga to skupić się na technice, oddychaniu i tempie. Natomiast, gdy potrzebujesz większej świadomości tego, co dzieje się w otoczeniu, tryb transparentny wzmacnia dźwięki zewnętrzne. Sprawdza się to szczególnie w mieście, podczas przechodzenia przez ulicę lub wszędzie tam, gdzie ważne jest bezpieczeństwo.



Sterowanie, które nie przerywa treningu

Dwustronne sterowanie dotykowe umożliwia obsługę najważniejszych funkcji bezpośrednio na słuchawkach: zmiana utworów, regulacja głośności oraz włączanie redukcji hałasu lub trybu transparentnego. Dodatkowo, aplikacja Teufel Go zapewnia podgląd poziomu naładowania baterii i ustawień. Dzięki wbudowanemu korektorowi dźwięku użytkownik może dopasować brzmienie do własnych preferencji – szybko zmieniając profil w zależności od stylu muzyki, rodzaju treningu czy osobistego gustu.



Rozmowy w wysokiej jakości – nawet w ruchu

Zintegrowana funkcja głośnomówiąca pozwala na wygodne odbieranie połączeń podczas treningu lub w drodze – bez zwalniania tempa i przerywania ćwiczeń. Dzięki trzem mikrofonom w każdej słuchawce głos jest przekazywany wyraźnie, zarówno w ruchu, jak i w typowych warunkach codziennych.



Więcej mocy baterii na długie tygodnie

Baterie słuchawek zapewniają do 13 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu (bez ANC), co wystarcza na długie sesje treningowe, kilka treningów z rzędu lub intensywne dni w podróży. Etui ładujące dostarcza dodatkowej energii, umożliwiając łącznie aż do 58 godzin świetnego brzmienia. Do tego szybkie ładowanie przez USB-C – idealne, gdy między sesjami masz tylko chwile przerwy.



Sportowy wygląd w czterech kolorach

Oprócz klasycznego Night Black do wyboru są trzy nowe warianty kolorystyczne: Moon Gray, Misty Green i Space Blue. Dzięki temu funkcjonalny produkt sportowy staje się stylowym towarzyszem, doskonale sprawdzającym się zarówno podczas treningu, jak i na co dzień.



Cena i dostępność

AIRY SPORTS TWS 2 są już teraz dostępne w sklepie AudioMagic w Warszawie oraz na stronie internetowej teufelaudio.pl w cenie od 519 PLN.





Przegląd wszystkich funkcji:

· Słuchawki bezprzewodowe douszne drugiej generacji z większymi liniowymi przetwornikami HD o średnicy 10 mm, które zapewniają mocny bas i motywujące brzmienie.

· Ulepszone, wygodniejsze pałąki zauszne oraz 5 rozmiarów wkładek dousznych z antybakteryjnego silikonu – dla pewnego i komfortowego dopasowania do ucha.

· Odporne na wilgoć i opady zgodnie z normą IPX4.

· Aktywna redukcja szumu (ANC) i tryb transparentny – pełna kontrola nad dźwiękami otoczenia.

· Rozmowy telefoniczne w wysokiej jakości dzięki 3 mikrofonom w każdej słuchawce.

· Bluetooth 5.3 AAC – szybkie parowanie i stabilne połączenie, streaming muzyki w wysokiej jakości, automatyczne parowanie po otwarciu etui ładującego, synchronizacja dźwięku wideo z ruchem warg.

· Do 58 godzin (bez ANC), do 13 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu (bez ANC), szybkie ładowanie przez USB-C.

· Inteligentne sterowanie dotykowe na obu słuchawkach, a także aplikacja Teufel Go: podgląd poziomu naładowania baterii i indywidualne ustawienia dźwięku.

· Oprócz Night Black teraz trzy nowe kolory dla Twojego indywidualnego stylu: Moon Gray, Misty Green, Space Blue.































źródło: Info Prasowe - Teufel