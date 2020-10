Teufel AIRY SPORTS – słuchawki dla aktywnych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Teufel prezentuje nowe bezprzewodowe słuchawki Bluetooth dla aktywnych – AIRY SPORTS. Oferują do 25 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu i szereg rozwiązań zwiększających komfort u osób uprawiających różne dyscypliny sportowe. Najnowsza propozycja od Teufel powstała z myślą o wielbicielach aktywnego spędzania wolnego czasu. AIRY SPORTS świetnie sprawdzą się zarówno na siłowni, jak i w terenie, a nawet wodzie. Słuchawki wyposażone są w wydajny akumulator, a wodoszczelna obudowa (norma IPX7 - maksymalnie do 1 metra głębokości i maksymalnie przez 30 minut) zapewni komfort nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.







Niezwykle miękkie i elastyczne pałąki zauszne z antybakteryjnego silikonu utrzymują słuchawki podczas ćwiczeń we właściwej pozycji, nawet u osób noszących okulary. W zestawie znalazły się także trzy pary wymiennych wkładek oraz etui.



Za wysokiej jakości dźwięk odpowiedzialny jest liniowy przetwornik HD. AIRY SPORTS działają w oparciu o technologię Bluetooth z apt-X i AAC do streamingu muzyki z takich aplikacji jak Spotify, Amazon Music, YouTube czy Apple Music. Ważnym uzupełnieniem jest bezpłatna aplikacja Teufel Headphones App, która za pomocą korektora pozwala na dostosowanie dźwięku do osobistych preferencji użytkownika. Funkcja ShareMe pozwala z kolei na połączenie ze sobą dwóch par słuchawek i odtwarzanie muzyki z jednego źródła. Poranny jogging we dwoje może być jeszcze przyjemniejszy.



Słuchawki można obsługiwać za pomocą pilota In-Line, który umożliwia sterowanie połączeniami przychodzącymi, regulację poziomu głośności czy odtwarzaniem dźwięku. Możliwe jest również szybkie uruchomienie asystenta głosowego (Apple Siri czy Asystent Google). Dla lepszego zrozumienia mowy podczas rozmów telefonicznych Teufel postawił na technologię Qualcomm cVc która redukuje hałasy zewnętrzne i tym samym poprawia jakość rozmowy.



AIRY SPORTS dostępne są w sprzedaży w cenie 549 PLN, w dwóch wariantach kolorystycznych: czarny jak noc i stalowy niebieski. Wkrótce będą dostępne również trzy inne warianty: księżycowa biel, koralowy róż oraz arktyczny niebieski.



























Źródło: Info Prasowe / Teufel