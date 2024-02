Teufel AIRY TWS 2 - Dwa razy więcej muzyki niż w poprzedniej generacji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Teufel prezentuje AIRY TWS 2. Jest to druga odsłona popularnego modelu dousznych słuchawek niemieckiego producenta. Urządzenie wyposażono w liniowe przetworniki HD, aktywną redukcję szumów (ANC) oraz Bluetooth 5.2 z AAC. Wytrzymała bateria pozwala nawet na 9 godzin odtwarzania muzyki, a ładowanie z etui pozwala na przedłużenie tego czasu do 42 godzin. Słuchawki dostępne są w pięciu kolorach: Night Black, Pure White, Ruby Red, Sage Green i Space Blue. Przetworniki liniowe o średnicy 10 mm są niemal dwukrotnie większe w porównaniu do poprzedniej wersji słuchawek. Różnica słyszalna jest w lepszej wydajności i głębi basów oraz sprawia, że AIRY TWS 2 brzmią bardzo żywiołowo.







Nowe funkcje obejmują aktywną redukcję szumów (ANC), a także tryb transparentny. W przeciwieństwie do ANC, tryb ten wzmacnia dźwięki zewnętrzne zamiast je eliminować. Ta funkcja sprawdza się na przykład na dworcu kolejowym lub lotnisku, kiedy użytkownik chce usłyszeć emitowane komunikaty. Słuchawki wyposażono również w 6 mikrofonów dla lepszej jakości rozmów. To o dwa więcej niż w poprzedniej generacji. AIRY TWS 2 obsługują Google Fast Pair oraz są wyposażone w Bluetooth 5.2 z AAC.



Komfort w dobrym tonie

Codziennymi funkcjami, takimi jak pauza, regulacja poziomu głośności, pomijanie utworów, tryb transparentny i ANC można sterować bezpośrednio na panelu dotykowym słuchawek. Korektor, stan naładowania baterii, czy inne ustawienia są również dostępne w aplikacji Teufel Headphones dla systemów Android i iOS. Podobnie jak wszystkie słuchawki typu dousznego, AIRY TWS 2 mogą w pełni wykorzystać swój potencjał dźwiękowy tylko wtedy, gdy są prawidłowo włożone do ucha i szczelnie zamykają przewód słuchowy. Dlatego Teufel dołącza do AIRY TWS miękkie wkładki silikonowe w pięciu rozmiarach od XS do XL.



Muzyka na dłużej

Bez włączonego trybu ANC, AIRY TWS 2 odtwarzają muzykę przez 9 godzin na jednym ładowaniu. Z włączonym trybem ANC słuchawki grają przez 5,5 godziny. Zaledwie dziesięć minut ładowania w etui wystarcza na około godzinę słuchania, a pełny cykl pozwala przedłużyć ten czas do 42 godzin odtwarzania.



Cena i dostępność

Słuchawki AIRY TWS 2 są już dostępne na stronie teufelaudio.pl za 449 PLN.





Przegląd wszystkich funkcji:

• Bezprzewodowe słuchawki douszne z wytrzymałymi przetwornikami liniowymi HD, dostarczające pełne basy, precyzyjne tony wysokie i ciepłe tony średnie

• Nowości w porównaniu do poprzedniego modelu AIRY TWS: ANC, tryb transparentny, prawie dwukrotnie większe przetworniki (10 mm zamiast 5.8 mm), 6 zamiast 4 mikrofonów dla lepszej jakości rozmów, aplikacja Teufel Headphones, ochrona przed zachlapaniem wodą IPX4

• Bluetooth 5.2 z AAC do prawie bezstratnego streamingu muzyki ze smartfonów. Dźwięk wideo jest odtwarzany synchronicznie z ruchem warg

• Obsługa Google Fast Pair

• Aktywna redukcja szumów (ANC) zapewniająca niezakłócony odsłuch muzyki oraz tryb transparentny umożliwiający słyszenie komunikatów i dźwięków z otoczenia

• Sterowanie za pomocą paneli dotykowych oraz z poziomu aplikacji Teufel Headphones

• Funkcja trybu głośnomówiącego działająca również z tylko jedną słuchawką

• Wytrzymała bateria z czasem pracy do 9 godzin, ponad 1 godzina pracy po zaledwie 10 minutach ładowania, całkowity czas odtwarzania z etui do 42 godzin

• W zestawie: etui do ładowania z funkcją automatycznego parowania, 5 par specjalnych wkładek dousznych w kształcie grzybka (XS, S, M, L, XL) wykonanych z antybakteryjnego silikonu, oraz kabel do ładowania

• Pięć wersji kolorystycznych: Pure White, Night Black, Ruby Red, Sage Green i Space Blue

































Źródło: Info Prasowe - Teufel