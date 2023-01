Teufel AIRY TWS – funkcjonalność w dobrym tonie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Teufel zaprezentował słuchawki AIRY TWS. Jest to model będący następcą popularnych AIRY TRUE WIRELESS. Nowe douszne słuchawki zostały wyposażone w przetworniki HD o długim skoku membrany, Bluetooth 5.0 z AAC, inteligentne sterowanie dotykowe oraz pojemną baterię. Nowy, ergonomiczny kształt w połączeniu z silikonowymi nakładkami zapewnia wygodną pozycję w uchu. AIRY TWS wykorzystują połączenie Bluetooth 5.0 z AAC co pozwala na bezprzewodowe odtwarzanie muzyki w wysokiej jakości oraz oglądanie filmów bez opóźnień mowy. Przetworniki HD o długim skoku membrany dostarczają panoramiczny dźwięk stereo o szerokim spektrum częstotliwości. Wysokie tony charakteryzują się precyzją, a niskie i średnie – ciepłym, mocnym brzmieniem.







Słuchawki wyposażone są również w funkcję inteligentnego sterowania dotykowego oraz sterowania głosowego przez Asystenta Google. Dzięki czterem precyzyjnym mikrofonom mogą być wykorzystywane również do prowadzenie rozmów telefonicznych czy konferencji przez popularne aplikacje.



Niezakłócona wygoda

Nowy kształt AIRY TWS zapewnia wygodę i odpowiednie ułożenie słuchawki w uchu nawet podczas długich sesji odsłuchowych. Aby idealnie dopasować słuchawki do ucha i w pełni wykorzystać ich dynamikę, w zestawie znajdują się adaptery silikonowe w aż pięciu rozmiarach – od XS do XL. AIRY TWS charakteryzują się również dobrą pasywną redukcją zewnętrznych hałasów, dzięki czemu nic nie zakłóca muzyki podczas słuchania. Dodatkowo dzięki zgodności z normą IPX3 słuchawki są odporne na pot czy deszcz.



Precyzyjna kontrola

Użytkownik może wygodnie zarządzać odtwarzaniem muzyki, regulować jej głośność, odbierać połączenia przychodzące, a także uruchomić asystenta głosowego dzięki czułym sensorom dotykowym, znajdującym się na każdej słuchawce.



Pełnia energii nie tylko w muzyce

AIRY TWS po pełnym naładowaniu odtwarzają muzykę przez ponad 6 godzin. Kompaktowe etui z funkcją powerbanku wyposażone jest w złącze USB–C i wydłuża czas pracy aż do 26 godzin. Umieszczone na nim trzy diody LED sygnalizują poziom naładowania baterii. W przypadku telefonów z systemem iOS lub Android, po otwarciu etui następuje automatyczne parowanie z słuchawkami.



Cena i dostępność

Słuchawki AIRY TWS są dostępne już teraz kolorach Night Black, Silver White, Steel Blue oraz Pale Gold w cenie 449 PLN na stronie www.teufelaudio.pl/. W zestawie znajdują się adaptery silikonowe w pięciu rozmiarach oraz kabel ładowania (USB typu A na USB typu C). Tak jak w przypadku wszystkich słuchawek dousznych firmy Teufel, prawa i lewa słuchawka, etui oraz zestaw wkładek silikonowych będą wkrótce dostępne osobno w sklepie internetowym.



Przegląd wszystkich funkcji:

• Bezprzewodowe słuchawki douszne z przetwornikami liniowymi HD zapewniają dobrą pasywną redukcję szumów.

• Bluetooth 5.0 z AAC do bezprzewodowego przesyłania muzyki w jakości podobnej do płyty CD ze Spotify, Amazon Music, YouTube, Apple Music i Co., pozwala na oglądanie video bez opóźnień dźwięku.

• Ponad 6 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu. Z wykorzystaniem ładowania z etui całkowity czas odtwarzania wynosi ponad 26 godzin.

• Inteligentny panel dotykowy na słuchawce do sterowania odtwarzaniem, przyjmowania połączeń przychodzących, uruchamiania asystenta głosowego oraz regulacji głośności.

• Ochrona przed bryzgami wodnymi zgodnie z normą IPX3, słuchawki są odporne na lekki deszcz i pot.

• Funkcja systemu głośnomówiącego do bezprzewodowego telefonowania, rozmów przez Skype, Facetime i Zoom obsługiwana przez cztery mikrofony.

• Sterowanie głosowe przez Google/Siri z bardzo dobrym zrozumieniem mowy.

• Wyświetlanie poziomu baterii na etui. Automatyczne parowanie słuchawek po otwarciu etui.



































Źródło: Info Prasowe / Teufel