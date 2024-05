Teufel BOOMSTER AC DC Edition - Limitowana wersja głośnika

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Głośnik Bluetooth BOOMSTER stał się prawdziwą ikoną w portfolio marki Teufel na przestrzeni trzech generacji. W sam raz na trasę koncertową AC/DC, fani mogą wyposażyć się w potężny system 2.1 w wersji AC/DC Edition - tylko do wyczerpania zapasów. Zespół AC/DC był głośny i wyróżniał się, gdy na czele z Angusem Youngiem po raz pierwszy wyszedł na scenę w Sydney w Sylwestra 1973 roku. Głośnik Bluetooth Teufel BOOMSTER jest znacznie młodszy, ale swoją głośnością dorównuje temu zespołowi. Chociaż jest to już trzecia generacja tego modelu, podstawowa koncepcja nie zmieniła się od czasu debiutu w 2014 roku: porywający, potężny dźwięk stereo z aktywnym subwooferem, zapewniającym solidny bas. Żaden inny głośnik przenośny nie pasowałby lepiej do legend rocka z Down Under. Głośnik BOOMSTER AC/DC Edition zawiera logo zespołu na przedniej maskownicy oraz kultową błyskawicę AC/DC znajdujących się na bocznych panelach urządzenia.







Gra aż do 18 godzin

Chociaż BOOMSTER jest masywny i waży 3.75 kg, to dzięki ergonomicznemu uchwytowi głośnik jest łatwy w transporcie. Zamontowana w nim bateria o dużej pojemności pozwala na słuchanie muzyki nawet 18 godzin. Istnieje duża szansa, że bateria Twojego smartfona szybciej się wyczerpie. Firma Teufel pomyślała o takiej ewentualności i wyposażyła BOOMSTER w gniazdo USB z funkcją powerbanku. Można je wykorzystać do ładowania np. smartfona czy tabletu. Wszechstronne wyposażenie i funkcje obejmują również analogowy i cyfrowy odbiór radiowy za pośrednictwem anteny teleskopowej w klasycznym stylu i przyciski sterujące. W tym trzy guziki dla wybranych stacji radiowych na górze urządzenia oraz pilot zdalnego sterowania.



Cena i dostępność – tylko do wyczerpania zapasów

Głośnik Teufel BOOMSTER AC/DC Edition jest już dostępny w oficjalnym sklepie marki Teufel w cenie 1749 PLN.





































źródło: Info Prasowe - Teufel