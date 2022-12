Teufel CAGE ONE – dla gamingowej wygody

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Teufel zaprezentowała nowy model słuchawek gamingowych – CAGE ONE. Za wysoką jakość dźwięku odpowiadają pełnozakresowe przetworniki liniowe HD umożliwiające precyzyjnie zlokalizować kierunek i źródło dźwięku. Miękkie nauszniki w połączeniu z lekką konstrukcją zapewniają komfort podczas najdłuższych sesji gamingowych. Szczegółowe brzmienie dostarczane jest przez 40 milimetrowe przetworniki liniowe umożliwiające precyzyjnie zlokalizować kierunek i źródło dźwięku. W wielu grach daje to przewagę nad przeciwnikami oraz pozwala w pełni przenieść się w wirtualny świat i stać się jego częścią. Pasywna izolacja nauszników redukuje hałasy zewnętrzne do minimum nawet w głośnym otoczeniu, dzięki czemu użytkownik może w pełni skupić się na rozgrywce.







W grach zespołowych liczy się również możliwość szybkiej i dokładnej komunikacji. Z tego powodu, w zestawie zastosowano również odłączany i regulowany mikrofon kondensatorowy HD, który gwarantuje dokładne zrozumienie mowy, jednocześnie pasywnie redukując hałasy zewnętrzne. To sprawia, że CAGE ONE świetnie sprawdzą się również podczas pracy w biurze czy na zajęciach szkolnych.



Wygoda na długie godziny

Teufel CAGE ONE charakteryzuje również komfort noszenia. Miękkie nauszniki dopasowują się do głowy, jednak wciąż przepuszczając powietrze, tym samym zapobiegając poceniu się uszu. W połączeniu z elastycznymi pałąkami adaptującymi się do kształtu głowy oraz lekką konstrukcją, słuchawki pozostają wygodne podczas długich sesji gamingowych czy rozmów. W zestawie znajduje się długi kabel audio w nieplączącym się oplocie. Zamontowano na nim poręczny pilot do regulacji poziomu głośności i osobne wejścia dla słuchawek oraz mikrofonu, co zapewnia pełną swobodę podczas słuchania.



Cena i dostępność

Słuchawki gamingowe CAGE ONE są dostępne już teraz na stronie teufelaudio.pl w dwóch kolorach Night Black i Light Gray w cenie 369 PLN. Oprócz słuchawek, w zestawie znajduje się odłączany mikrofon i kabel audio o długości 160 cm.



































Źródło: Info Prasowe / Teufel