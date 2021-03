Teufel CINEBAR 11 teraz z dźwiękiem przestrzennym

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Teufel prezentuje odświeżoną wersję swojego najpopularniejszego soundbara – CINEBAR 11. Cechuje się ona między innymi większą mocą, możliwością rozbudowy do systemu surround oraz wsparciem dla technologii wirtualnego dźwięku przestrzennego Dynamore. Nowy CINEBAR 11 dostępny jest w sprzedaży w tej samej cenie co poprzednia generacja. CINEBAR 11 to wszechstronny soundbar, który sprawdzi się podczas seansów filmowych, w grach oraz do słuchania muzyki. Urządzenie zostało wyposażone w zestaw głośników, na który składają się: dwa 20 milimetrowe głośniki wysokotonowe, sześć 45 milimetrowych głośników średniotonowych oraz osiem cyfrowych końcówek mocy. Dostępne są trzy tryby dźwięku: „normalny”, „nocny” oraz „głos”.







Najnowsza propozycja od Teufel występuje w zestawie z nowym modelem bezprzewodowego subwoofera T6. Poza wysoką jakością basów wyróżnia się on także kompaktowymi rozmiarami (42 x 42 x 12 cm) oraz możliwością ustawienia w pionie lub poziomie. Pozwala to łatwiej wkomponować subwoofer we wnętrze, a nawet całkowicie go ukryć na przykład pod kanapą.



Entuzjaści dźwięku przestrzennego docenią autorską technologię Dynamore oraz opcję bezprzewodowej rozbudowy o tylne głośniki EFFEKT (zestaw 4.1). Moduł Bluetooth 5.0 z aptX zapewnia transmisję dźwięku w jakości zbliżonej do muzyki odtwarzanej z płyt CD. Ulepszony został także port HDMI, który teraz, w wersji 2.0 z HDCP 2.2 obsługuje HDR. W CINEBAR 11 znajdują się też złącza ARC dla łatwego podłączenia kablowego i CEC do obsługi pilota TV.



Nowością jest też panel dotykowy do obsługi urządzenia oraz dwie wersje kolorystyczne – biała i czarna. Z przodu CINEBAR 11 zamontowano dyskretny, wygaszający się biały wyświetlacz. Dzięki zintegrowanemu uchwytowi, soundbar w łatwy sposób można zamontować na ścianie. W zestawie znajduje się również pilot.



Teufel CINEBAR 11 jest dostępny w sprzedaży na stronie internetowej teufelaudio.pl w cenie 1749 PLN. Dla pierwszych nabywców przewidziany jest rabat w wysokości 200 złotych, ważny do 22 marca 2021 roku. Zestaw 4.1 z dodatkowymi tylnymi głośnikami EFFEKT dostępny jest w cenie 3149 PLN.













Źródło: Info Prasowe / Teufel