Teufel CINEBAR PRO 2 – Kinowy dźwięk przestrzenny w nowym wydaniu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Teufel prezentuje CINEBAR PRO 2 dla Dolby Atmos, najmocniejszy dotąd soundbar z serii CINEBAR. Ten w pełni aktywny system 5.1.2 łączy potężne brzmienie, najnowocześniejsze złącza HDMI 2.1 oraz inteligentny streaming przez wi-fi w smukłej konstrukcji, Eliminuje ona potrzebę stosowania klasycznego amplitunera AV w salonie. W celu zagwarantowania bezkompromisowych wrażeń podczas oglądania telewizji, filmów, słuchania muzyki i grania, nowy flagowy model został zaprojektowany jako element kompletnego systemu. Dopiero w połączeniu z Subwooferem T 10 Mk2 CINEBAR PRO 2 rozwija pełnię swoich możliwości. W efekcie oferuje imponującą dynamikę i kinowy dźwięk na najwyższym poziomie.







Precyzyjny przestrzenny dźwięk i efekt wysokości

Potężne eksplozje, przelatujący nad głową śmigłowiec czy odgłos padającego deszczu – CINEBAR PRO 2 pozwala jeszcze głębiej zanurzyć się w akcję filmów, seriali i gier. System 5.1.2 wykorzystuje łącznie dziesięć przetworników, zapewniając imponująco przestrzenny i realistyczny dźwięk. Sercem przedniej sekcji nagłośnienia są trzy przetworniki współosiowe. Dzięki umieszczeniu głośników wysoko-, średnio- i nisko- tonowych na jednej osi akustycznej działają one jak niemal idealne punktowe źródło dźwięku. Przekłada się to na wyjątkową precyzję lokalizacji źródeł pozornych, krystalicznie czyste odtwarzanie dialogów i wokali oraz bardzo stabilną scenę stereo, która pozostaje wierna nawet poza optymalnym miejscem odsłuchowym.



Równie efektowne wrażenia zapewniają dwa 3.5-calowe głośniki typu up-firing, które kierują dźwięk ku sufitowi, tworząc realistyczny efekt wysokości. Pozwala on w pełni wykorzystać możliwości formatów Dolby Atmos oraz DTS:X. W połączeniu z autorską technologią Dynamore dźwięk zyskuje dodatkowy wymiar wysokości, szerokości i przestrzennego ruchu, wypełniając całe pomieszczenie kinowym brzmieniem.



Inteligentny streaming i wszechstronna łączność

CINEBAR PRO 2 to nie tylko zaawansowany system kina domowego, lecz także nowoczesne centrum streamingu muzyki. Dzięki integracji z aplikacją Teufel Home użytkownicy mogą korzystać z AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect oraz TuneIn, odtwarzając muzykę, podcasty i audycje w wysokiej jakości przez sieć wi-fi. Na pokładzie nie zabrakło również modułu Bluetooth 5.3. Jako centralny element domowego centrum rozrywki soundbar oferuje dwa wejścia HDMI 2.1 oraz złącze HDMI eARC/CEC, umożliwiając wygodne podłączenie telewizora, konsoli do gier i innych źródeł sygnału. Dzięki temu CINEBAR PRO 2 bez problemu obsługuje nowoczesne formaty audio i wideo, zapewniając maksymalną elastyczność i komfort użytkowania.



Głęboki bas i możliwość bezprzewodowej rozbudowy

Ponieważ CINEBAR PRO 2 został zaprojektowany bez kompromisów z myślą o maksymalnej wydajności nie jest typowym samodzielnym soundbarem, reprodukcję najniższych częstotliwości powierzono specjaliście. Za potężny fundament brzmieniowy odpowiada całkowicie nowy Subwoofer T 10 Mk2, który łączy się z soundbarem bezprzewodowo, dostarczając głęboki, dynamiczny bas. Jednocześnie oferuje on dużą swobodę ustawienia w pomieszczeniu. Użytkownicy oczekujący jeszcze bardziej immersyjnych wrażeń mogą dodatkowo rozbudować ten zestaw. Podstawowa konfiguracja 5.1.2 może zostać rozszerzona do pełnoprawnego zestawu 7.1.2 za pomocą opcjonalnych, bezprzewodowych głośników tylnych EFFEKT 2. Dodanie tylnych kanałów pozwala uzyskać jeszcze bardziej precyzyjne efekty przestrzenne i jeszcze mocniej zanurzyć się w świecie filmów, seriali oraz gier.



Wyrazisty design i intuicyjna obsługa

Imponująca moc CINEBAR PRO 2 współgra ze smukłym designem, który harmonijnie wpisuje się w nowoczesne wnętrza. Dostępny w wersji Night Black lub Pure White, stanowi elegancki akcent pod telewizorem, nie dominując przestrzeni salonu. Jego filozofia jest prosta: skonfigurować, włączyć i natychmiast zanurzyć się w świecie doskonałego dźwięku. Codzienną obsługę ułatwiają czytelny wyświetlacz OLED, dotykowy panel sterowania na obudowie, pilot na podczerwień oraz aplikacja Teufel Home, zapewniając szybki i intuicyjny dostęp do wszystkich funkcji systemu. Dodatkowo, użytkownik otrzymuje do dyspozycji odmienne tryby dźwięku: Film, Muzyka, Gry, Głos+ oraz Noc. Dzięki nim jednym naciśnięciem można dopasować brzmienie do aktualnie oglądanych treści lub własnych preferencji.



Cena i dostępność

Nowy soundbar CINEBAR PRO 2 dla Dolby Atmos jest dostępny w sklepie internetowym Teufel w dwóch kolorach, Night Black i Pure White, oraz w następujących zestawach:

· CINEBAR PRO 2 dla Dolby Atmos „5.1.2-Set“: 5599 PLN

· CINEBAR PRO 2 dla Dolby Atmos Surround „7.1.2-Set“: 7099 PLN

· CINEBAR PRO 2 dla Dolby Atmos Select „5.1.2-Set“: 5199 PLN

· CINEBAR PRO 2 dla Dolby Atmos Select Surround „7.1.2-Set“: 6699 PLN































źródło: Info Prasowe - Teufel