Teufel IKONIO - Nowy model streamingowych systemów audio

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Teufel prezentuje IKONIO, najmocniejszy dotychczas głośnik Wi-Fi w swojej ofercie, oparty na całkowicie nowej koncepcji. IKONIO nie jest klasycznym następcą wcześniejszych modeli ani kolejnym elementem znanej serii. To niezależnie opracowana konstrukcja, która łączy potężny bas charakterystyczny dla dedykowanych subwooferów z kompaktową formą urządzenia typu all-in-one. Podstawę jego brzmienia stanowi zaawansowany system trójdrożny. Osiem przetworników i osiem niezależnych kanałów wzmacniacza pokrywa szerokie pasmo częstotliwości, osiągając dolną granicę przenoszenia na poziomie 19 Hz (-6 dB). Dzięki zintegrowanej technologii Dynamore® Ultra pojedynczy IKONIO emituje dźwięk w trzech kierunkach, równomiernie wypełniając nim całe pomieszczenie. Efektem jest wyjątkowo szeroka, naturalna scena dźwiękowa, przypominająca brzmienie pełnoprawnego systemu stereo.







Forma, funkcjonalność i akustyka w doskonałej harmonii

W modelu IKONIO design i technologia tworzą nierozerwalną całość. Ta opracowana od podstaw innowacja audio łączy zamkniętą konstrukcję obudowy z bezkompromisową wydajnością, tworząc produkt o wyjątkowym charakterze i wyznaczając nową kategorię w świecie głośników streamingowych. Przy podstawie o wymiarach zaledwie 30 × 30 cm i wysokości 38 cm (waga: 17.4 kg) IKONIO elegancko wpisuje się w każdą przestrzeń mieszkalną, zajmując przy tym minimum miejsca. Jego wyrazisty, niepowtarzalny design przyciąga wzrok i stanowi mocny akcent aranżacyjny, a wysokiej jakości materiałowe maskownice podkreślają charakter konstrukcji. Głośnik oferuje także pełną swobodę ustawienia, zarówno na szafce RTV, jak i wolnostojąco z opcjonalnym stojakiem K&M.



Forma obudowy została zaprojektowana nie tylko z myślą o estetyce, lecz również o jakości dźwięku. Dwa przeciwlegle umieszczone głośniki niskotonowe o średnicy 200 mm wykorzystują konstrukcję Force Balancing, która skutecznie niweluje drgania mechaniczne obudowy nawet przy wysokich poziomach głośności. Nad precyzyjną pracą ośmiu kanałów wzmacniacza czuwa zaawansowany procesor sygnałowy DSP, zapewniający wierne odwzorowanie nawet najdrobniejszych niuansów nagrań. Dzięki starannie opracowanemu systemowi odprowadzania ciepła IKONIO pracuje całkowicie bez wentylatorów, gwarantując maksymalną wydajność bez niepożądanych szumów.



Brzmienie dopracowane w każdym detalu. Trzy tryby brzmienia dla każdej sytuacji

Za wyjątkowym brzmieniem IKONIO stoją lata prac rozwojowych oraz ogromna wiedza z zakresu akustyki. Aby uzyskać tak imponującą moc i precyzję w kompaktowej obudowie, zastosowano zaawansowany system zarządzania temperaturą oraz rozwiązania spełniające najwyższe audiofilskie wymagania. Dzięki autorskiej technologii Dynamore Ultra brzmienie można dopasować do pomieszczenia i sposobu słuchania za pomocą trzech dedykowanych trybów dźwięku:

- Tryb immersyjny: tworzy niezwykle szeroką i głęboką scenę dźwiękową. Dzięki temu pojedynczy głośnik IKONIO brzmi tak przestrzennie i szczegółowo, że może przypominać pełnoprawny system stereo. Jednocześnie zachowuje naturalny charakter dźwięku i wierność typową dla wysokiej klasy sprzętu hi-fi.

- Tryb wielokierunkowy: zamienia głośnik w centrum dźwięku 360°. IKONIO równomiernie rozprowadza dźwięk we wszystkich kierunkach, co sprawdza się szczególnie wtedy, gdy stoi swobodnie w pomieszczeniu, a słuchacze poruszają się wokół niego. Niezależnie od miejsca można cieszyć się tą samą precyzją brzmienia i poczuć się jak w samym centrum muzycznego wydarzenia.

- Tryb Mono: w tym ustawieniu technologia Dynamore Ultra jest wyłączona, a IKONIO koncentruje całą swoją moc na emisji dźwięku do przodu. To rozwiązanie odpowiada klasycznej filozofii hi-fi i stanowi jednocześnie podstawę bezprzewodowego zestawu stereo. Po sparowaniu dwóch głośników jeden z nich odpowiada za lewy, a drugi za prawy kanał, zapewniając precyzyjną, przestrzenną i realistyczną scenę stereo.



Cena i dostępność

IKONIO jest już dostępny w kolorze czarnym i białym w cenie 5199 PLN w sklepie internetowym Teufel. Głośnik będzie również oferowany w formie zestawu stereo.

































źródło: Info Prasowe / Teufel