Teufel REFLEKT 2 – pełna immersja dźwięku przestrzennego
Teufel prezentuje REFLEKT 2, odświeżoną wersję swoich certyfikowanych głośników sufitowych Dolby Atmos. Do nowości należą zoptymalizowany uchwyt ścienny, dostosowanie designu do aktualnej serii ULTIMA oraz możliwość łatwej naprawy. REFLEKT 2 mogą pracować w różnych trybach dzięki zintegrowanemu przełącznikowi – w zależności od potrzeb można je ustawić na kolumnach podłogowych lub zamontować na ścianie. REFLEKT 2 wynoszą dźwięk przestrzenny posiadanych zestawów głośnikowych na zupełnie nowy poziom. Niezależnie od tego, czy to szeleszczące nad głową liście, deszcz uderzający z góry o koronę lasu, czy samoloty i helikoptery przelatujące nad słuchaczem – certyfikowane w standardzie Dolby Atmos głośniki REFLEKT 2 zapewniają pełną immersję dźwięku przestrzennego. Dodatkowo głośniki są kompatybilne także z formatem DTS:X.
Potężne i wszechstronne brzmienie
Dwudrożne satelity z głośnikiem nisko‑średniotonowym o długim skoku membrany zapewniają wysokie, pozbawione zniekształceń poziomy głośności w kinie domowym i doskonale pasują do istniejących zestawów głośnikowych, jak seria ULTIMA. REFLEKT 2 mogą być stosowane jako głośniki upfiring, ustawione bezpośrednio na kolumnach podłogowych lub w trybie bezpośrednim – zamontowane na ścianie za pomocą zintegrowanego uchwytu. Za pomocą przełącznika umieszczonego z tyłu głośników można łatwo zmieniać między trybami.
Przemyślane detale, nowy design
Odświeżony design głośników REFLEKT 2 nawiązuje do stylistyki serii ULTIMA. Ulepszony uchwyt sprawia ponadto, że montaż na ścianie jest jeszcze wygodniejszy. Dodatkowo REFLEKT 2 są teraz produkowane z drewna posiadającego certyfikat FSC® i wykorzystują bardziej przyjazną naprawom konstrukcję z mniejszą liczbą klejonych elementów.
Cena i dostępność
Głośniki REFLEKT 2 są już teraz dostępne w kolorze czarnym i białym w sklepie internetowym Teufel w cenie od 1299 PLN (cena za parę). REFLEKT 2 są również oferowane w gotowych zestawach.