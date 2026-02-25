Teufel REFLEKT 2 – pełna immersja dźwięku przestrzennego

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Teufel prezentuje REFLEKT 2, odświeżoną wersję swoich certyfikowanych głośników sufitowych Dolby Atmos. Do nowości należą zoptymalizowany uchwyt ścienny, dostosowanie designu do aktualnej serii ULTIMA oraz możliwość łatwej naprawy. REFLEKT 2 mogą pracować w różnych trybach dzięki zintegrowanemu przełącznikowi – w zależności od potrzeb można je ustawić na kolumnach podłogowych lub zamontować na ścianie. REFLEKT 2 wynoszą dźwięk przestrzenny posiadanych zestawów głośnikowych na zupełnie nowy poziom. Niezależnie od tego, czy to szeleszczące nad głową liście, deszcz uderzający z góry o koronę lasu, czy samoloty i helikoptery przelatujące nad słuchaczem – certyfikowane w standardzie Dolby Atmos głośniki REFLEKT 2 zapewniają pełną immersję dźwięku przestrzennego. Dodatkowo głośniki są kompatybilne także z formatem DTS:X.







Potężne i wszechstronne brzmienie

Dwudrożne satelity z głośnikiem nisko‑średniotonowym o długim skoku membrany zapewniają wysokie, pozbawione zniekształceń poziomy głośności w kinie domowym i doskonale pasują do istniejących zestawów głośnikowych, jak seria ULTIMA. REFLEKT 2 mogą być stosowane jako głośniki upfiring, ustawione bezpośrednio na kolumnach podłogowych lub w trybie bezpośrednim – zamontowane na ścianie za pomocą zintegrowanego uchwytu. Za pomocą przełącznika umieszczonego z tyłu głośników można łatwo zmieniać między trybami.



Przemyślane detale, nowy design

Odświeżony design głośników REFLEKT 2 nawiązuje do stylistyki serii ULTIMA. Ulepszony uchwyt sprawia ponadto, że montaż na ścianie jest jeszcze wygodniejszy. Dodatkowo REFLEKT 2 są teraz produkowane z drewna posiadającego certyfikat FSC® i wykorzystują bardziej przyjazną naprawom konstrukcję z mniejszą liczbą klejonych elementów.



Cena i dostępność

Głośniki REFLEKT 2 są już teraz dostępne w kolorze czarnym i białym w sklepie internetowym Teufel w cenie od 1299 PLN (cena za parę). REFLEKT 2 są również oferowane w gotowych zestawach.

































źródło: Info Prasowe - Teufel