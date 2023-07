Teufel ROCKSTER AIR 2 - Przenośny koncert z niekończącą się energią

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Teufel prezentuje ROCKSTER AIR 2. Druga odsłona flagowego przenośnego głośnika Bluetooth wyposażona jest w zintegrowany system dwudrożny i 10-calowy przetwornik. Wymienna bateria pozwala na odtwarzanie muzyki przez 58 h na jednym ładowaniu, a w razie potrzeby użytkownik może skorzystać z zasilania sieciowego lub samochodowego. Cztery osobne złącza pozwalają na stworzenie mobilnego karaoke czy muzycznego jam session. W konstrukcji ROCKSTER AIR 2 zintegrowano system dwudrożny i 10-calowy przetwornik. W porównaniu do swojego poprzednika, tuba głośnika wysokotonowego promieniuje dźwięk znacznie szerzej, co zapewnia bardzo dobre zrozumienie mowy nawet dla słuchaczy stojących daleko od urządzenia.







Wysokiej rozdzielczości przetwornik kompresyjny z falowodem o stałej kierunkowości dostarcza przyjemne w odbiorze tony wysokie nawet przy głośnym słuchaniu muzyki. Nowy 10-calowy głośnik nisko-średniotonowy zapewnia precyzyjny, mocny bas i czyste tony średnie. Nawet przy najwyższej głośności dźwięk pozostaje zrównoważony i wolny od zniekształceń. Przy niskim poziomie głośności dźwięk pozostaje pełny. Dodatkowo dwa głośniki ROCKSTER AIR 2 można sparować ze sobą bezprzewodowo i stworzyć konfigurację stereo. Cztery zintegrowane uchwyty ułatwiają transport i przenoszenie głośnika, który waży 14 kilogramów.



Cztery złącza, nieograniczone możliwości

Oprócz wejścia Bluetooth, głośnik ROCKSTER AIR 2 zawiera zintegrowane złącza dla zewnętrznych odtwarzaczy (minijack 3.5 mm), instrumentów (6.3 mm) i mikrofonu (XLR). Wszystkie cztery wejścia są miksowane za pomocą oddzielnych, podświetlanych regulatorów głośności z tyłu urządzenia i odtwarzane razem. Dzięki temu możesz zorganizować spontaniczne jam session z gitarą i mikrofonem albo prywatną imprezę karaoke.



Energia na całą imprezę

Głośnik ROCKSTER AIR 2 jest wyposażony w wymienną baterię o pojemności 7,.8 Ah, która wystarcza do 58 godzin odtwarzania muzyki przy średnim poziomie głośności (ok. 65 dB/1 m) lub około 5 godzin przy maksymalnym poziomie głośności. W ramach ekologicznego rozwiązania, w przypadku wyczerpania, baterię można łatwo wymienić na nową bez potrzeby użycia specjalnych narzędzi. Urządzenie może zostać podpięte do akumulatora samochodowego 12 V za pomocą kabla połączeniowego. Dzięki funkcji powerbank można także podłączyć i naładować smartfon poprzez złącze USB-C (5 V, 2 A). W przypadku braku możliwości podłączenia głośnika do prądu, np. w podróży, z pomocą przychodzi tryb Eco. Ogranicza on odtwarzanie basów i poziom głośności (ok. -10 dB), co daje ponad 31 godzin odtwarzania muzyki przy maksymalnym dostępnym poziomie głośności.



Cena i dostępność

ROCKSTER AIR 2 jest już dostępny w przedsprzedaży już teraz na stronie teufelaudio.pl/ w cenie 3299 PLN. Planowa dostawa głośnika rozpocznie się na początku września.

































Źródło: Info Prasowe - Teufel