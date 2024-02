Teufel ROCKSTER GO 2 – przenośne stereo do zadań specjalnych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Teufel prezentuje ROCKSTER GO 2 – drugą generację wytrzymałego głośnika Bluetooth. Dwa pełnozakresowe przetworniki zamknięte są w wytrzymałej, wodoodpornej budowie i zapewniają prawdziwy dźwięk stereo. Charakterystyczna pasywna membrana niskotonowa z przodu urządzenia dostarcza pełny bas. Po naciśnięciu przycisku aktywowana jest opracowana przez Teufel technologia Dynamore, która wyraźnie poszerza panoramę stereo. Pojemna bateria pozwala nawet na 28 godzin odsłuchu. Za precyzyjne dostarczanie dźwięku w ROCKSTER GO 2 odpowiadają dwa pełnozakresowe aluminiowe przetworniki oraz pasywna membrana basowa. Są one wspierane przez technologię Dynamic Bass, która optymalnie dostosowuje niskie tony do wybranej głośności.







Użytkownik może również przy pomocy jednego przycisku włączyć tryb Dynamore, który rozszerza scenę dźwiękową. W przypadku poprzedniego modelu port ładowania był chroniony za pomocą gumowej zaślepki, z czego zrezygnowano, a dostęp do złącza USB - C jest teraz bezpośredni. Urządzenie spełnia normę IP67, co oznacza wysoki stopień ochrony przed pyłem i wodą. Głośnik może grać w deszczu czy wpaść do błota, a później zostać umyty pod bieżącą wodą. Dodatkowo, wytrzymała, gumowa obudowa chroni urządzenie przed wstrząsami.



Rozbudowana funkcjonalność

Głośnik został wyposażony w Bluetooth z AAC oraz obsługuje Google Fast Pair. Ponadto głośniki mogą zostać sparowane w trybie PARTY LINK. Dwa urządzenia mogą tworzyć system stereo, a większa liczba cały „łańcuch” głośników. ROCSKTER GO 2 został wyposażony w zintegrowaną kartę dźwiękową, która pozwala na odtwarzanie muzyki przy pomocy kabla USB-C. Na obudowie znajdują się dobrze widoczne przyciski sterujące oraz diodowy wskaźnik baterii.



Bateria na dłuższe podróże

Przy średnim poziomie głośności, w pełni naładowana bateria wystarcza na około 15 godzin pracy. Po włączeniu trybu oszczędzania energii czas odtwarzania wzrasta do ponad 28 godzin, przy tej samej głośności. Głośnik ROCKSTER GO 2 można ładować za pomocą portu USB-C znajdującego się z boku obudowy.



Cena i dostępność

ROCKSTER GO 2 jest już dostępny na stronie teufelaudio.pl w trzech wersjach kolorystycznych: klasycznej (czarno czerwonej), szarej oraz Night Black w cenie 689 PLN.





Przegląd funkcji oraz wyposażenia:

• Kompaktowy głośnik Bluetooth stereo

• Wysoki stopień ochrony (IP67) przed pyłem i wodą, nawet przy zanurzeniu w wodzie

• Wytrzymała, gumowa obudowa chroniąca urządzenie przed wstrząsami

• Bateria o dużej pojemności zapewniająca czas odtwarzania ponad 15 godzin, tryb oszczędzania energii zapewniający czas odsłuchu ponad 28 godzin przy średniej głośności

• Dwa aluminiowe przetworniki pełnozakresowe i pasywna membrana basowa dostarczające dźwięk stereo

• Technologia Dynamic Bass optymalnie dostosowująca poziom basu do wybranej głośności

• Technologia Dynamore rozszerzająca scenę stereo za naciśnięciem jednego przycisku

• Bluetooth z AAC, obsługujący Google Fast Pair

• Party Link umożliwiające sparowanie dwóch głośników ROCKSTER GO 2, aby utworzyć parę stereo lub podłączenie do 100 głośników ROCKSTER GO 2 w „łańcuchu”

• Zintegrowana karta dźwiękowa do odtwarzania muzyki za pomocą kabla USB-C

• Praktyczny, elastyczny pasek do przenoszenia i gwint 1/4 cala do standardowych stojaków i uchwytów

• Duże, dobrze widoczne przyciski sterujące; wskaźnik baterii LED

































Źródło: Info Prasowe - Teufel