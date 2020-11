Teufel SUPREME ON – nowe słuchawki Bluetooth

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Teufel prezentuje nowe nauszne słuchawki Bluetooth, o zamkniętej budowie – SUPREME ON. Model ten został wykonany z wysokiej jakości materiałów i łączy w sobie elegancki design oraz niepowtarzalny dźwięk. Słuchawki wyróżniają się funkcją współdzielenia muzyki (ShareMe) oraz pojemną baterią umożliwiającą nawet do 20 godzin działania na jednym ładowaniu. Za bogaty dźwięk oraz wyraziste basy odpowiedzialny jest wysokiej jakości przetwornik liniowy z magnesami neodymowymi. Łączność bezprzewodowa oparta jest o standard Bluetooth 5.0 z zaawansowanym kodekiem aptX i algorytm AAC.







Pozwala to na uzyskanie jakości dźwięku zbliżonego do poziomu płyt CD, podczas odtwarzania nagrań z serwisów streamingowych takich jak Spotify, Deezer, YouTube czy Apple Music.



Funkcja ShareMe, dostępna w darmowej aplikacji Teufel Headphone dla systemów Android i iOS, pozwala na sparowanie dwóch słuchawek z jednym smartfonem i dzielenie się ulubioną muzyką z bliską osobą. W aplikacji dostępny jest również korektor z szeroką gamą ustawień dźwięku. Z kolei funkcja Auto-Play wznawia odtwarzanie, kiedy użytkownik założy słuchawki i automatycznie pauzuje, gdy je zdejmie.



Na obudowie prawej słuchawki znajduje się joystick, który umożliwia łatwe sterowanie odtwarzaną muzyką, uruchomienie asystenta głosowego czy obsługę połączeń przychodzących oraz wychodzących. SUPREME ON wyposażono w dwa mikrofony działające w oparciu o technologię Qualcomm cVc. To rozwiązanie odpowiada za dobrą słyszalność mowy oraz tłumienie hałasów otoczenia.



Do produkcji SUPREME ON użyto trwałych i wysokiej jakości materiałów. Zewnętrzna strona pałąka została wykonana ze stali sprężynowej pokrytej gruboziarnistym materiałem, a miękkie nauszniki tłumią zewnętrzne hałasy i zapewniają odpowiedni komfort nawet osobom noszącym okulary. Słuchawki można złożyć, aby były wygodniejsze w transporcie.



W zestawie jest wytrzymałe etui zabezpieczające słuchawki w podróży oraz przewody: USB-C służący do ładowania słuchawek oraz mini-jack.



Słuchawki Teufel SUPREME ON dostępne są w sprzedaży na stronie teufelaudio.pl w cenie 649 PLN, w aż sześciu wersjach kolorystycznych: czarny jak noc, księżycowa biel, piaskowa biel, blade złoto, ziołowa zieleń i kosmiczny niebieski.





















Źródło: Info Prasowe / Teufel