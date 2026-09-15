Teufel Subwoofer T 10 Mk2 – więcej basu, mniej ograniczeń

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Teufel prezentuje T 10 Mk2, udoskonaloną odsłonę popularnego aktywnego subwoofera. Wyposażony w głośnik niskotonowy 250 mm o długim skoku membrany oraz wydajny wzmacniacz klasy D o mocy 150 W, zapewnia potężny, a zarazem niezwykle precyzyjny bas o dolnej częstotliwości granicznej sięgającej 31 Hz (-3 dB). Dzięki zintegrowanemu modułowi bezprzewodowemu T 10 Mk2 można podłączyć do kompatybilnych systemów Teufel zarówno przewodowo, jak i całkowicie bezprzewodowo. Subwoofer T 10 Mk2 nie pozostawia miejsca na kompromisy. Wyposażony w 250-milimetrowy głośnik niskotonowy o wyjątkowo dużym skoku oraz wydajny wzmacniacz klasy D o mocy 150 W zapewnia mocny i dynamiczny bas, porównywalny z konstrukcjami korzystającymi ze znacznie mocniejszych wzmacniaczy konwencjonalnych.







Dzięki regulowanemu filtrowi dolnoprzepustowemu, przełącznikowi fazy zapobiegającemu wygaszaniu częstotliwości oraz regulatorowi poziomu sygnału subwoofer można precyzyjnie dostroić zarówno do akustyki pomieszczenia, jak i współpracujących głośników.



Maksymalna elastyczność: konfiguracja front-firing, down-firing i pełna swoboda bez kabli

Subwoofer T 10 Mk2 można elastycznie dopasować do różnych warunków i preferencji odsłuchowych. Jako subwoofer typu front-firing zapewnia precyzyjną, bezpośrednią emisję basu w pomieszczeniu, natomiast w konfiguracji down-firing generuje równomiernie odczuwalne niskie tony przenoszone przez podłogę. Dzięki zoptymalizowanym wymiarom obudowy z łatwością wpisuje się w przestrzeń salonu i mieści się w większości standardowych szafek RTV. Oprócz klasycznego złącza RCA subwoofer wyposażono we wbudowany moduł bezprzewodowy, który umożliwia bezprzewodową współpracę z kompatybilnymi soundbarami i amplitunerami Teufel. W przypadku urządzeń innych producentów, takich jak Denon, Marantz, Yamaha czy Pioneer, dostępny jest opcjonalny bezprzewodowy moduł do subwoofera, pozwalający na wygodną transmisję sygnału bez użycia kabli.



Cena i dostępność

Subwoofer T 10 Mk2 jest już teraz dostępny w kolorze czarnym i białym w sklepie internetowym Teufel w cenie 1849 PLN.





Przegląd najważniejszych funkcji:

• Wysoka wydajność: głośnik niskotonowy o długim skoku membrany (250 mm) oraz niezwykle wydajny wzmacniacz klasy D o mocy 150 W zapewniają bas, dorównujący możliwościom znacznie mocniejszych tradycyjnych konstrukcji.

• Głęboki bas: dolna częstotliwość graniczna na poziomie 31 Hz (-3 dB) zapewnia wyczuwalny, potężny bas oraz niezwykle precyzyjne brzmienie podczas oglądania filmów, słuchania muzyki i grania.

• Przemyślana konstrukcja: możliwość pracy zarówno w konfiguracji front-firing, jak i down-firing pozwala dopasować subwoofer do różnych pomieszczeń i preferencji odsłuchowych. Dzięki kompaktowym wymiarom T 10 Mk2 elegancko komponuje się także z klasycznymi szafkami RTV.

• Teufel Wireless: zintegrowany moduł bezprzewodowy umożliwia bezkablowe połączenie z kompatybilnymi modelami CINEBAR (11/22, ONE, LUX, PRO, ULTIMA, DUETT, TRIOS), a także z systemem ULTIMA 25 ACTIVE, zestawem IMPAQ 8000 oraz stacją CoreStation.

• Maksymalna kompatybilność: subwoofer może pracować zarówno w klasycznym połączeniu przewodowym przez złącze RCA, jak i bezprzewodowo przy użyciu opcjonalnego bezprzewodowego modułu. Dzięki temu jest kompatybilny z amplitunerami marek Denon, Marantz, Yamaha i Pioneer oraz systemem KOMBO 62.

• Perfekcyjne dopasowanie brzmienia: regulowany filtr dolnoprzepustowy, przełącznik fazy oraz kontrola poziomu głośności umożliwiają optymalne dostrojenie subwoofera do pomieszczenia i współpracującego systemu audio.

• Zrównoważona i praktyczna konstrukcja: obudowa wykonana z drewna z certyfikatem FSC, regulowane gumowe nóżki, odłączany przewód zasilający o długości 1.5 m oraz funkcja automatycznego przechodzenia w tryb czuwania zapewniają wygodę użytkowania na co dzień.

• Idealne uzupełnienie systemu audio: T 10 Mk2 stanowi doskonałe rozszerzenie zestawów z serii THEATER, ULTIMA, LT, SYSTEM, CINEBAR oraz CONSONO, wzbogacając je o głęboki i precyzyjny bas.

























źródło: Info Prasowe - Teufel