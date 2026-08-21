Teufel ULTIMA 25 ACTIVE 2 – legendarny dźwięk w nowej odsłonie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Teufel prezentuje ULTIMA 25 ACTIVE 2, drugą generację aktywnego systemu stereo z kolumnami podstawkowymi. To kompletne rozwiązanie all-in-one, które nie wymaga zewnętrznego wzmacniacza i sprawdza się zarówno jako nagłośnienie telewizora, system do streamingu muzyki, jak i zestaw do gier czy pracy w domu. Nowa odsłona została wyposażona w złącze HDMI ARC, moduł Bluetooth 5.0 z obsługą kodeków aptX® i AAC oraz zintegrowany tuner radiowy DAB+/FM. Dodatkowo model zyskał odświeżony design, harmonijnie nawiązujący do stylistyki najnowszej generacji serii ULTIMA i doskonale komponujący się z nowoczesnymi wnętrzami.







Koncepcja i wyposażenie

W sercu głównego głośnika pracuje zintegrowany wzmacniacz o mocy 2 × 50 W RMS, zapewniający dynamiczne i czyste brzmienie nawet przy wyższych poziomach głośności. Bogaty zestaw złączy obejmuje HDMI ARC/CEC do bezpośredniego podłączenia telewizora, optyczne wejście cyfrowe, AUX-In oraz zintegrowaną kartę dźwiękową USB-C, umożliwiającą wygodne wykorzystanie systemu z komputerem PC lub Mac. Uzupełnieniem wyposażenia jest wbudowany tuner radiowy obsługujący cyfrowy standard DAB+ oraz FM, zapewniający dostęp do szerokiej gamy stacji radiowych w wysokiej jakości dźwięku.



Przegląd wszystkich funkcji:

• Zintegrowany system: wbudowany wzmacniacz o mocy 2 × 50 W RMS z obsługą Dolby Digital zapewnia pełnowartościowe brzmienie bez konieczności podłączania zewnętrznego amplitunera AV.

• Szeroka gama złączy: system wyposażono w HDMI ARC/CEC, wejście optyczne, AUX oraz port USB-C z funkcją karty dźwiękowej, co pozwala na elastyczne podłączanie telewizora, komputera i urządzeń mobilnych.

• Nowoczesny streaming: dzięki Bluetooth 5.0 oraz wsparciu dla kodeków aptX® i AAC użytkownicy mogą bezprzewodowo odtwarzać muzykę w wysokiej jakości z szerokiej gamy urządzeń mobilnych.

• Zintegrowany tuner radiowy: odbiór cyfrowego radia DAB+ oraz stacji FM, a także wygodny dostęp do ulubionych programów dzięki przyciskom szybkiego wyboru stacji.

• Koncepcja akustyczna: dwudrożny układ głośnikowy z przetwornikiem średniotonowym wyposażonym w membranę z tkanego Kevlaru i wtyczkę fazową oraz 25-milimetrowym głośnikiem wysokotonowym z falowodem.

• Wygodna obsługa na co dzień: ULTIMA 25 ACTIVE 2 została wyposażona w przyciemniany wyświetlacz OLED, dotykowe sterowanie oraz pilot zdalnego sterowania. Komfort użytkowania zwiększa funkcja automatycznego wybudzania, a technologia Dynamore® Virtual Center zapewnia lepszą słyszalność głosów podczas oglądania filmów i seriali.

• Możliwość rozbudowy: system można bezprzewodowo rozszerzyć o subwoofer oraz rozbudować do zestawu dźwięku przestrzennego. Zintegrowane gwinty M6 umożliwiają montaż na standach głośnikowych i uchwytach ściennych.



Brzmienie z charakterem: bas, dynamika i precyzja

Pod względem brzmienia ULTIMA 25 ACTIVE 2 kontynuuje tradycję serii, oferując wysoką dynamikę i dużą odporność na przesterowania nawet przy wyższych poziomach głośności. System oparto na dwudrożnej konstrukcji, łączącej przetwornik średniotonowy z membraną z tkanego Kevlaru i wtyczką fazową, która ogranicza przesunięcia fazowe, z 25-milimetrowym głośnikiem wysokotonowym wyposażonym w falowód. Takie rozwiązanie przekłada się na precyzyjną lokalizację źródeł dźwięku oraz przestrzenną, dobrze uporządkowaną scenę stereofoniczną. Za odpowiednią reprodukcję niskich tonów odpowiada starannie zestrojony układ bass reflex. Dzięki temu ULTIMA 25 ACTIVE 2 zapewnia dynamiczne, neutralne i szczegółowe brzmienie podczas słuchania muzyki, oglądania filmów czy grania. Dodatkowo zintegrowana technologia Dynamore® Virtual Center poprawia zrozumiałość dialogów, sprawiając, że głosy pozostają wyraźne nawet w najbardziej wymagających scenach dźwiękowych.



Intuicyjna obsługa i nowoczesny design

ULTIMA 25 AKTIV 2 została zaprojektowana z myślą o maksymalnej wygodzie użytkowania. Dzięki funkcji HDMI CEC system współpracuje z pilotem telewizora i automatycznie wybudza się po wykryciu sygnału audio. Sterowanie jest również możliwe za pomocą dotykowego panelu na obudowie lub dołączonego pilota. Czytelny wyświetlacz OLED informuje o aktualnych ustawieniach i źródle dźwięku, a przeprojektowana obudowa z drewna posiadającego certyfikat FSC nawiązuje do nowego języka stylistycznego serii ULTIMA. Głośniki są dostępne w eleganckich wariantach kolorystycznych Night Black i Pure White.



Cena i dostępność

Zestaw ULTIMA 25 ACTIVE 2, jest już dostępny w cenie 2399 PLN w sklepie internetowym Teufel. Kolumny są również dostępne w wybranych zestawach.

































źródło: Info Prasowe - Teufel