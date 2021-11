Teufel prezentuje słuchawki REAL BLUE TWS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Teufel wzbogacił ofertę produktów o nowy model dousznych słuchawek True Wireless. Niewielkich rozmiarów REAL BLUE TWS z technologią Active Noise Cancelling zapewniają połączenie komfortu użytkowania z wysokiej jakości dźwiękiem. Za jakość dźwięku w słuchawkach odpowiadają wydajne 12 milimetrowe przetworniki HD. Zapewniają one precyzję wysokich tonów, ciepło średnich i bogate basy. Połączenie Bluetooth 5.2 z ACC pozwala na przesyłanie muzyki w jakości podobnej do płyty CD. Ta technologia zapewnia również redukcję latencji, przez co np. podczas oglądania filmów dźwięk dialogów jest odtwarzany synchronicznie z ruchem warg. Silikonowe nakładki w czterech rozmiarach sprawiają, że słuchawki dokładnie dopasowują się do ucha, zamykając przewód słuchowy oraz zapewniając komfort użytkowania nawet podczas długich sesji muzycznych.







W REAL BLUE TWS Teufel zastosował hybrydową technologię aktywnej redukcji szumów (Active Noise Cancelling), która efektywnie tłumi dźwięki dochodzące z zewnątrz. Za pomocą mikrofonów zewnętrznych słuchawki wychwytują i niwelują hałasy z otoczenia. Aby redukcja szumów działała jeszcze precyzyjniej, zewnętrzne pomiary są porównywane z wartościami drugiego mikrofonu, znajdującego się wewnątrz słuchawek. Dzięki temu wszystkie hałasy zostają zredukowane, a niechciane dźwięki wytłumione.



Kontakt z otoczeniem w Trybie Transparentnym

Choć wiele osób uwielbia zatracić się w niczym niezakłóconych dźwiękach muzyki, czasami trzeba wiedzieć, co się dzieje wokół. W takim przypadku z pomocą przychodzi Tryb Transparentny, który wykorzystuje technologię ANC w inny sposób. W odpowiednich momentach hałasy zewnętrzne nie są eliminowane poprzez falę o przeciwnej częstotliwości, lecz są wzmacniane – tak jakby silikonowe adaptery na moment otwierały przewód słuchowy, przepuszczając istotne dźwięki. Dzięki tej funkcji użytkownik usłyszy każdą zapowiedź na dworcu kolejowym czy lotnisku bez potrzeby zdejmowania słuchawek.



Pełna kontrola na wyciągnięcie ręki

Panele dotykowe na zewnętrznych stronach obu słuchawek umożliwiają sterowanie muzyką oraz regulację poziomu głośności bez potrzeby wyjmowania telefonu. Przytrzymując palec przez dłuższą chwilę na lewej słuchawce, możemy włączyć i wyłączyć ANC oraz przejść na Tryb Transparentny. Ta sama czynność na prawej słuchawce spowoduje uruchomienie asystenta głosowego. Dodatkowo REAL BLUE TWS wyposażone są w system głośnomówiący do bezprzewodowego telefonowania, rozmów przez Skype, FaceTime czy sterowania głosowego przez Google/Siri.



Energia przez całą dobę

Na jednym naładowaniu REAL BLUE TWS odtwarzają muzykę przez 8 godzin bez włączonego ANC lub 6 godzin w trybie ANC. Kompaktowe etui z funkcją powerbanku pozwala dwukrotnie naładować słuchawki do pełna, co daje łącznie 25 godzin pracy z ANC i 18 godzin bez ANC. Poziom baterii słuchawek może być wyświetlany zarówno na smartfonie jak i na etui. Po otwarciu etui następuje automatyczne parowanie z wybranym urządzeniem.



Cena i dostępność

Słuchawki REAL BLUE TWS są już dostępne na stronie teufelaudio.pl w cenie 669 PLN. W zestawie znajdują się również kabel ładowania (USB typu A na USB typu C) oraz adaptery silikonowe w czterech rozmiarach.



















Źródło: Info Prasowe / Teufel