Thermaltake - pasty termoprzewodzące TG-30 - TG-50

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Thermaltake zaprezentowało swoje najnowsze pasty termoprzewodzące o sygnaturze TG-30 oraz TG-50. Nowość najprawdopodobniej oparto na bazie cząstek srebra, chociaż firma nie ujawniła oficjalnie ich dokładnego składu. Ale największą innowacją tych past, jest dołączony do zestawu aplikator Honeycomb, czyli naklejana nakładka na procesor, na którą smaruje się pastę, po czym aplikator ściągamy z "czapki" IHS, pozostawiając na nim elegancko rozłożoną dawkę środka termoprzewodzącego o odpowiedniej grubości. Teraz wystarczy tylko nałożyć na procesor cooler i mamy pewność, że całość połączenia będzie odpowiednio "dosmarowana". Do zestawu dołączono też chusteczkę nasączoną alkoholem do czyszczenia powierzchni styku. Ceny zestawów, jeszcze nie ujawniono.



























Źródło: TechPowerUP