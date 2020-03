Thule AllTrail X – nowości Thule na miejskie i górskie szlaki

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Thule wprowadza na rynek nową serię produktów, idealnych dla użytkowników, poszukujących wszechstronnych plecaków, które przydadzą się im zarówno podczas codziennych dojazdów do pracy, jak i w czasie wędrówek po górskich czy nizinnych bezdrożach. W skład serii Thule AllTrail X wchodzą 3 modele, wykonane w 50% z pochodzącego z recyklingu woskowanego brezentu poliestrowego (co zapewnia im doskonałą wodoodporność) i wyposażone w zestaw funkcji przydatnych zarówno w mieście, jak i poza nim – w tym np. płaską komorę, która służyć może do transportowania komputera przenośnego lub zestawu nawadniającego (w zależności od tego, co jest w danej chwili potrzebne).







Plecaki Thule AllTrail X dostępne są w trzech wariantach, różniących się pojemnością – 15, 25 oraz 35 litrów. Każdy z nich idealnie wpasuje się w potrzeby nieco różnych grup użytkowników: pierwszy będzie idealny dla osób, które chcą nosić przy sobie tylko podstawowy zestaw niezbędnych przedmiotów, drugi – dla tych, których plecak powinien pomieścić dość wyposażenia na cały dzień wędrówki poza miastem (lub zestaw książek i notatników + tablet i komputer w mieście), zaś trzeci jest wystarczająco pojemny nawet na 2-dniową wędrówkę po górach czy weekendowy wypad do innego miasta.



Wszystkie trzy modele w 50% wykonane są z odzyskanego w recyklingu woskowanego brezentu poliestrowego (który jest 5 razy mocniejszy i 3 razy bardziej wodoodporny niż tradycyjne woskowany brezent bawełniany), mają miękkie, oddychające panele na plecach (zapewniające świetną wentylację w gorące dni), a także boczne pasy kompresyjne, uchwyty pozwalające na dopięcie akcesoriów oraz stabilizujące pasy piersiowe i biodrowe (w modelach 15 i 25L pasy biodrowe można złożyć, gdy nie są potrzebne – np. w mieście). Każdy z modeli ma również przegrodę na bukłak oracz boczne, rozciągliwe kieszenie na butelki z wodą.



Większe modele (25 i 35L) wyposażono w przegrodę, w której zamiast bukłaka umieścić można komputer przenośny (zmieści się do niej Macbook 15” lub PC 15.6”), a także obszerne zewnętrzne kieszenie, w których można przechowywać najczęściej używane przedmioty (przy czym w wersji 35L kieszeń ta wyposażona jest w suwak i jest dostępna zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz), pętle na kije trekkingowe lub czekan oraz łatwo dostępne kieszenie na pasie biodrowym.



Jeśli chodzi o rozwiązanie unikalne dla poszczególnych modeli, to w wariancie 35L znajdziemy dołączony jaskrawy pokrowiec przeciwdeszczowy (zapewniający dodatkową ochronę podczas szczególnie silnych burz), w wersji 25L – boczny suwak zapewniający wygodny dostęp do wnętrza bez konieczności otwierania głównej klapy, zaś w najmniejszym (15L) – kieszeń z rozciągliwego materiału na pasie naramiennym.



Plecaki Thule AllTrail X dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych Obsidian (szary) oraz Nutria (beżowy/brązowy). Ich ceny to:

Thule AllTrail X 15L: 389 PLN

Thule AllTrail X 25L: 519 PLN

Thule AllTrail X 35L: 649 PLN



























Źródło: Info Prasowe / Thule