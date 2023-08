Thule Paramount – idealne torby i plecaki dla laptopa i nie tylko

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Popularna seria produktów Thule Paramount – ceniona za wygodę, bezpieczeństwo i zestaw innowacyjnych funkcji przydatnych w mieście – została właśnie odświeżona. Pojawiły się nowe funkcje, nowe style oraz nowe torby, z którymi przemieszczanie się po mieście jest wygodniejsze niż kiedykolwiek. W skład kolekcji wchodzi wiele różnych toreb, które świetnie sprawdzą się zarówno podczas podróżowania do pracy, jak i na spotkanie z przyjaciółmi – w tym plecaki, torby typy crossbody oraz tote, a także nowa innowacyjna hybryda plecaka oraz sakwy rowerowej.







Nieważne, w jaki sposób przemieszczasz się po mieście – nowe torby sprawdzą się podczas takich podróży doskonale, dzięki bogatemu zestawowi przemyślanych funkcji. Wyposażono je m.in. w pętle do mocowania oświetlenia rowerowego, łatwo dostępne kieszonki na karty przejazdowe / bilety, ukryte kieszenie na cenne przedmioty i miękko wyściełane, oddychające panele tylne. Nową, unikalną hybrydową sakwę rowerową można w prosty sposób przekształcić w wygodny plecak i nosić na plecach lub zamontować na rowerze, w zależności od potrzeb.



Przyjazne dla środowiska

Jednym z priorytetów Thule jest zrównoważony rozwój – dlatego też każda torba wchodząca w skład serii Thule Paramount wykonana jest z materiałów opatrzonych certyfikatem bluesign. Produkty opatrzone tym znakiem spełniają wyśrubowane kryteria bezpieczeństwa oraz wpływu na środowisko bluesign - co gwarantuje, że wyprodukowano je tak, by maksymalnie zredukować zużycie zasobów i minimalnie wpływać na środowisko oraz ludzi.



Nowości dostępne będą w kolorach Nutria Beige, Soft Green oraz Black, w cenach 769 PLN za plecak o pojemności 24L, 859 PLN za plecak 27L, 289 PLN za torbę typu crossbody o pojemności 2L, 519 PLN za torbę crossbody 14L, 619 PLN za 22-litrową torbę tote oraz 949 PLN za hybrydę sakwy rowerowej oraz plecaka. Nowa kolekcja Thule Paramount trafi na rynek pod koniec sierpnia 2023 r.































Źródło: Info Prasowe - Thule