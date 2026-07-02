Titan OS nawiązuje współpracę z SHARP

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Titan Operating System, firma technologiczna specjalizująca się w rozwiązaniach dla branży rozrywki i reklamy, z siedzibą w Barcelonie, ogłosiła nawiązanie strategicznego partnerstwa z SHARP. W ramach współpracy system operacyjny Titan OS będzie napędzał telewizory Smart TV produkowane przez SHARP i dostępne na rynkach europejskich. Informacja została ogłoszona podczas dorocznego szczytu reklamowego Titan OS, odbywającego się w trakcie festiwalu Cannes Lions. Nowe partnerstwo znacząco poszerza zasięg dystrybucji Titan OS oraz umacnia obecność firmy na najważniejszych rynkach Europy.







Dzięki silnej pozycji marki SHARP na Starym Kontynencie Titan OS zwiększy swój potencjał docierania do widzów, partnerów oferujących treści oraz reklamodawców za pośrednictwem niezależnego systemu operacyjnego dla telewizorów.



SHARP to marka o bogatej historii w branży elektroniki użytkowej, ciesząca się dużym zaufaniem konsumentów i wysoką rozpoznawalnością w całej Europie. Telewizory producenta od lat kojarzone są z wysoką jakością wykonania, niezawodnością i dopracowanym wzornictwem. Współpraca stanowi kolejny krok w realizacji strategii Titan OS, zakładającej rozwój ekosystemu we współpracy z uznanymi producentami telewizorów klasy premium.



Poza integracją systemu operacyjnego partnerstwo obejmie również współpracę w obszarach pomiaru oglądalności oraz monetyzacji. Titan OS i SHARP planują wspólnie rozwijać rozwiązania zapewniające bardziej szczegółową analizę odbiorców oraz tworzyć nowe możliwości dla reklamodawców poszukujących wysokiej jakości, mierzalnych kampanii w środowisku Connected TV.



Nowe partnerstwo umacnia pozycję Titan OS jako niezależnego europejskiego systemu operacyjnego dla telewizorów Smart TV. Rozbudowa ekosystemu o kolejnego uznanego producenta otwiera nowe możliwości dla reklamodawców, partnerów dostarczających treści oraz użytkowników, oferując bardziej otwarte, nowoczesne i inteligentne doświadczenia telewizyjne.

















źródło: Info Prasowe - Sharp