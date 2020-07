Tom Clancy’s Rainbow Six Siege w pakiecie z kartami GeForce RTX

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

NVIDIA i Ubisoft ogłosiły dzisiaj kilka informacji związanych z hitową grą Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Przez ograniczony czas nabywcy kart graficznych GeForce RTX 2080 Ti, 2080 SUPER, 2080, 2070 SUPER, 2070, 2060 SUPER lub 2060, a także laptopów lub pecetów z taką kartą otrzymają cyfrową kopię gry Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Gold Edition w wersji pecetowej. Promocja rozpoczyna się dzisiaj i potrwa do 27 sierpnia 2020 roku. Karty z rodziny GeForce RTX wyróżniają się możliwością osiągnięcia pożądanej wartości 144 i więcej FPS w grze Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Przekłada się to na mniejsze opóźnienia oraz szybszą możliwość zareagowania na sytuację w grze.







Gold Edition zawiera 16 Operatorów, specjalne stroje, skiny, 5-letni Season Pass dający dostęp do wszystkich 6 Operatorów, którzy zostaną wprowadzeni w tym roku, a członkostwo VIP, szybsze postępy w Battle Pass i wiele więcej.



Tytuł oferuje użytkownikowi dostęp do kwitnącej profesjonalnej sceny e-sportowej i społeczności ponad 60 milionów zarejestrowanych graczy. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege stawia graczy w samym środku niezwykle dynamicznej, nieustannie zmieniającej się wieloosobowej rozgrywki bazującej na wyborze unikalnych Operatorów.



Wykorzystując odpowiednią kombinację taktyki i brutalnej siły, drużyny Rainbow Six dążą do zdominowania przeciwników. Obie strony mają do dyspozycji własne specjalne umiejętności o gadżety. Obrońcy przygotowują się przekształcając otoczenie w twierdze, a atakujący używają dronów zwiadowczych by zdobyć informacje potrzebne do dokładnego zaplanowania ataku.



Mając dostęp do tuzinów Operatorów, których charakterystyki oparto na prawdziwych agentach kontrwywiadu z całego świata, gracze mogą wybrać w jaki sposób chcą podejść do każdego napotkanego wyzwania. A dzięki ciągłemu dodawaniu nowych Operatorów i map stawiających nowe strategiczne wyzwania, nieprzewidywalność każdej rundy Rainbow Six Siege wyznacza nowy poziom rozrywki i rywalizacji w grach komputerowych.













Źródło: Info Prasowe / NVIDIA