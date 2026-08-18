Tomb Raider: Legacy of Atlantis - system walki i rozwój postaci...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Amazon Game Studios i Crystal Dynamics opublikowały właśnie szósty odcinek serii mini-dokumentów poświęconych powstawaniu Tomb Raider: Legacy of Atlantis – nowej interpretacji kultowej przygody Lary Croft z 1996 roku. Tym razem twórcy z Crystal Dynamics i Flying Wild Hog pokazują, jak unowocześnili system walki i progresji, jednocześnie zachowując elementy charakterystyczne dla Lary Croft. Materiał przybliża m.in. system Focus, różne rodzaje broni dostępne w trakcie przygody – w tym kultowe podwójne pistolety Lary – oraz odmienne style walki i sposoby radzenia sobie z przeciwnikami.







"Jedną z głównych zmian w rozgrywce, które wprowadzamy w Legacy of Atlantis, jest system o nazwie Focus. W trakcie walki, gdy otrzymujesz obrażenia, zadajesz je przeciwnikom czy unikasz ataków - zwiększasz poziom Focus. Pozwala on spowolnić czas wokół Lary i pokazać część tego, co potrafiła robić już w 1996 roku. Akrobatyka jest niezwykle ważnym elementem tej postaci, dlatego chcieliśmy mieć pewność, że gracze będą mogli odpowiednio wykorzystać ją również za pomocą kontrolera" - mówi Raul Siqueira, Tomb Raider: Legacy of Atlantis Game Director



Po raz pierwszy twórcy pokazują także elementy związane z drzewkiem umiejętności oraz craftingiem. Gra zadebiutuje 12 lutego 2027 roku na PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam oraz Nintendo Switch 2.













źródło: Info Prasowe - Amazon Game Stu