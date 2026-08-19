Top Gun ląduje w Battlefield 6 - darmowy okres próbny

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W Battlefield 6 właśnie rozpoczęła się kolejna faza Sezonu 4, wzbogacona o wyjątkową współpracę z Top Gun. Crossover przygotowany we współpracy z Paramount Games Studio stanowi część największej jak dotąd aktualizacji sezonu i jest już dostępny na PC oraz konsolach. Wraz z premierą wydarzenia wystartował także darmowy okres próbny Battlefield 6, który potrwa do 25 sierpnia na wszystkich platformach. W ramach wydarzenia do dyspozycji oddano myśliwce F-74A Seacat oraz F/A-81F Super Spectre, które pozwolą wznieść powietrzne starcia na nowy poziom.







Do gry trafiają trzy kultowe postacie z uniwersum Top Gun, z pełnym dubbingiem wykonanym przez oryginalnych aktorów:

- por. Bradley „Rooster” Bradshaw (Miles Teller),

- por. Robert „Bob” Floyd (Lewis Pullman)

- adm. Solomon „Warlock” Bates (Charles Parnell).

Gracze mogą również odblokować inspirowane Top Gun skórki postaci oraz przedmioty kosmetyczne.



Na fanów podniebnych pojedynków czeka także odmieniona mapa Wyspa Wake, a także specjalna misja Wyzwanie dostępna wyłącznie dla pilotów samolotów odrzutowych w trybie Battlefield REDSEC, rozgrywana na zmodyfikowanej wersji Rafy Tsuru.

































źródło: Info Prasowe - Electronic Arts