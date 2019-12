Transcend SSD MSA452T - Przemysłowy dysk mSATA

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Transcend wprowadza na rynek nowy dysk przemysłowy mSATA SSD MSA452T z interfejsem SATA III 6 Gb/s. Dysk oparty jest na 96-warstwowych kościach 3D NAND oraz zapewnia transfer danych sięgający 560 MB/s przy odczycie. Dzięki kompaktowemu formatowi, 8-krotnie mniejszemu od dysków 2.5 cala, może być zastosowany w ultrabookach, notebookach czy cienkich serwerach. Przedłuży to żywotność starszych urządzeń wyposażonych w złącze mSATA. SSD MSA452T wyposażony jest w pamięć podręczną DRAM o pojemności do 4 GB, co znacząco wpływa na szybkość przesyłania danych. Prędkości odczytu i zapisu sekwencyjnego sięgają odpowiednio 560 MB/s oraz 520 MB/s. Nośnik charakteryzuje się wysoką wytrzymałością 3000 cykli P/E, dzięki czemu dobrze sprawdzi się w rozwiązaniach przemysłowych.







Nośnik Transcend ma wbudowaną korekcję błędów (ECC) oraz zaawansowaną ochronę przed zużyciem (Advanced Global Wear Leveling). Wykorzystuje technologie: S.M.A.R.T., Block Management oraz Advanced Garbage Collection. Dodatkowo, na życzenie użytkownika aktywowane jest wsparcie DevSleep. Dzięki tej funkcji w razie bezczynności dysk jest wprowadzony w stan uśpienia, co zmniejsza zużycie energii. Nośnik jest zgodny ze standardami RoHS 2.0.



Produkt objęty jest trzyletnią gwarancją producenta. Dysk można nabyć w pojemnościach od 64 GB do 1 TB.













Źródło: Info Prasowe / Transcend