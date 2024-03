Trust - głośniki GXT 612 Cetic i GXT 606 Javv 2.0

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka TRUST kojarzy się nam z Chinami, ale należy do Holendrów. Oczywiście produkcja ich urządzeń zlecana jest w państwie środka, no ale projekty mają być europejskie. Najnowszymi produktami spod tego logo, są dwa zestawy głośnikowe typu 2.0. Pierwszy z nich, to model Trust Gaming GXT 612 Cetic Bluetooth, który ma dać nam niezłą jakość dźwięku, zarówno bezprzewodowo (BT), jak i po kablu z końcówką 3.5mm, o mocy 18W. Drugi zestaw GXT 606 Javv RGB, rozświetli nasze stanowisko iluminacją LED, która bije od membran jego przetworników. Oba zestawy dostępne będą w rekomendowanej cenie 44.99 Funtów.



























źródło: TechPowerUP