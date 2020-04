Trust Gaming – mikrofony Fyru oraz Exxo

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dzięki ogromnej popularności platform takich jak YouTube czy Twitch i coraz wyższej wydajności posiadanego przez nas sprzętu, publikowanie swojej twórczości lub streamowanie na żywo stało się proste jak nigdy. Jednak w gąszczu tysięcy kanałów wyróżniają się tylko nieliczni. Trust Gaming przedstawia serię nowych mikrofonów, które pomogą twórcom wejść na wyższy, bardziej profesjonalny poziom. Trust GXT 258 Fyru to sprzęt 4-w-1, gdyż umożliwia rejestrowanie dźwięku w czterech, zoptymalizowanych do różnych sytuacji, charakterystykach kierunkowych. Fyru może pracować jako mikrofon kardioidalny , bikierunkowy, stereo lub nagrywać dźwięk ze wszystkich stron.







Tryb kardioidalny będzie dobrym wyborem gdy korzystamy z urządzenia w pojedynkę. Tryb bikierunkowy został stworzony z myślą o rejestracji rozmów prowadzonych przez dwie osoby np. podczas wywiadów. Tryb stereo umożliwi nagrywanie stereofonicznego zestawu muzycznego, a z kolei ostatni z wymienionych trybów pozwoli na nagrywanie grupowych podcastów. Dzięki wbudowanemu pop-filtrowi nie trzeba się martwić o wszelkiego rodzaju szumy i niechciane dźwięki otoczenia.



Fyru łączy w sobie wielofunkcyjny mikrofon z solidną konstrukcją. Jest stylowy i wytrzymały. Metalowa maskownica z przodu nadaje mu solidny wygląd, a statywowa podstawa gwarantuje optymalną stabilność podczas transmisji i nagrań. Za sprawą uniwersalnego mocowania śrubowego 5/8" Fyru można zamontować również na każdym kompatybilnym ramieniu. Aby dodać mu dodatkowego szyku został on wyposażony w oświetlenie LED w pięciu różnych kolorach.





















Źródło: Info Prasowe / Trust

Trust Gaming zaprezentował także mikrofon. Jest to sprzęt dla osób, które nie potrzebują mikrofonu wielofunkcyjnego i wolą się skupić na nagrywaniu w trybie kardioidalnym. Zapewnia on krystaliczną jakość dźwięku o przyjemnej ciepłej barwie. Widzowie transmisji rejestrowanych tym mikrofonem nie będą mogli narzekać na jakiekolwiek zakłócenia gdyż urządzenie precyzyjnie eliminuje szumy tła. Mikrofon wyposażono w wytrzymałą, metalową oprawę, która zapewnia mu dużą wytrzymałość. Exxo można zamontować w specjalnym uchwycie pochłaniającym wstrząsy. Dzięki regulacji urządzenie można ustawić pod najlepszym dla nas kątem. Stylowym dodatkiem jest wielokolorowe podświetlenie LED. Exxo, podobnie jak Fyru, również posiada uniwersalne mocowanie śrubowe 5/8".Aby uzyskać najlepszą możliwą jakość nagrania, Fyru i Exxo są wyposażone w port słuchawkowy z zerowym opóźnieniem. Pozwala on na odsłuchiwanie nagrań w słuchawkach, dzięki czemu można od razu ocenić czy nagranie brzmi tak jak to sobie założyliśmy. Dodatkowo, nowe mikrofony Trust Gaming są wyposażone w pokrętła, które umożliwią wzmocnienie nagrywanego dźwięku lub wyciszenie mikrofonu. Pomimo wielu profesjonalnych funkcji Trust GXT 258 Fyru i Trust GXT 256 Exxo są bardzo łatwe w obsłudze. Nie potrzeba dodatkowego i często drogiego sprzętu. Wystarczy podłączyć je do komputera przy pomocy przewodu USB o długości 1,8 metra, aby nagrać podcast, piosenkę lub rozpocząć transmisję na YouTube, Twitch czy Facebooku. Oba urządzenia są także kompatybilne z konsolą PlayStation 4.Trust GXT 258 Fyru można nabyć już za, a z kolei Trust GXT 256 Exxo za