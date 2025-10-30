Trust Jersey – dla osób aktywnych i mobilnych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Trust prezentuje nowy plecak podróżny Jersey, stworzony z myślą o osobach, które potrzebują niezawodnego sposobu na przenoszenie laptopa i codziennego sprzętu elektronicznego. Model łączy funkcjonalność, komfort i nowoczesny design, odpowiadając na potrzeby użytkowników w pracy, podróży i życiu miejskim. Plecak o pojemności 25 litrów oferuje przemyślaną organizację przestrzeni i dużą wytrzymałość. Został on wykonany z wodoodpornego materiału pokrytego powłoką PU o klasie IPX4. Zamki zostały dodatkowo uszczelnione, a górna klapa skutecznie chroni zawartość przed deszczem. Wzmocniona komora zmieści laptopa o przekątnej do 17 cali, a odporna na wstrząsy konstrukcja zabezpiecza sprzęt w trakcie podróży.







System przegródek ułatwia utrzymanie porządku: otwierana komora główna, cztery wewnętrzne kieszenie na zamek błyskawiczny oraz praktyczne przegródki boczne i górne zapewniają szybki dostęp do najpotrzebniejszych rzeczy. Boczne kieszenie na butelki, pasek do przymocowania plecaka do walizki oraz regulowane szelki z paskiem piersiowym zwiększają wygodę użytkowania. Jersey posiada także dedykowaną kieszonkę na AirTag co pozwoli dodatkowo zabezpieczyć plecak.



Model Jersey został zaprojektowany z myślą o zrównoważonym rozwoju – do jego produkcji wykorzystano tkaninę pochodzącą z recyklingu 19 butelek PET, co pozwala łączyć codzienną funkcjonalność z troską o środowisko. Trust Jersey można nabyć w cenie 299 PLN.

























źródło: Info Prasowe - TRUST