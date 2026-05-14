Trust ogłasza nowe produkty biurowe

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

24 dni pracy na akumulatorze po zaledwie 3 minutach ładowania: to nowa wielokanałowa bezprzewodowa mysz akumulatorowa Zevo z superszybkim ładowaniem. Wprowadza przełomowe podejście do technologii zasilania akumulatorowego. Zaprojektowana dla profesjonalistów, którzy potrzebują akcesoriów nadążających za intensywnym dniem pracy, ta poręczna mysz zapewnia maksymalną produktywność bez przerwy. Jako pierwsza tego typu pozycja w ofercie Trust Home & Office, Zevo wyróżnia się niezwykłą funkcją ultraszybkiego ładowania. Po zaledwie trzech minutach ładowania użytkownik zyskuje nawet do 24 dni pracy*, nie musi stosować jednorazowych baterii i ma gwarancję ciągłości pracy. Dodatkowo wbudowany wyświetlacz pokazuje procentowy poziom naładowania akumulatora, dzięki czemu zawsze dokładnie wiesz, ile energii pozostało.







Bezprzewodowa mysz akumulatorowa Zevo z superszybkim ładowaniem, jest już dostępna w sprzedaży w sugerowanej cenie detalicznej 24.99 euro.



Natomiast nowa konstrukcja ergonomiczna Trust to mysz Vyran. Łącząc nowoczesny, ergonomiczny design z funkcjami zwiększającymi produktywność, mysz z serii Trust Home & Office – Vyran Ergonomic Multi-Wireless Hyperscroll Mouse – to idealny wybór dla profesjonalistów poszukujących wygodnej myszy, która pracuje równie ciężko co oni. Zaprojektowana z myślą o komforcie użytkownika mysz Vyran ma pionową formę z optymalnym kątem nachylenia 50° oraz wygodne podparcie kciuka, które naturalnie zmniejsza obciążenie ramienia i nadgarstka podczas długotrwałego użytkowania. Jest idealna dla osób pracujących nad długimi dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i stronami internetowymi, a jej wysokiej jakości metalowe kółko hyperscroll z funkcją pochylenia umożliwia płynne przewijanie pionowe i poziome, zwiększając komfort podczas długich godzin pracy.



Mysz Vyran Ergonomic Multi-Wireless Hyperscroll, jest już dostępna w sprzedaży w sugerowanej cenie detalicznej 59.99 euro.

























źródło: Info Prasowe - TRUST