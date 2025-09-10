Turtle Beach - Trzy nowe kierownice do gier wyścigowych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dla doświadczonych kierowców grający na symulatorach przeznaczono system kierownicy i pedałów VelocityOne Race KD3 oraz kierownicę w stylu formuły wyścigowej VelocityOne F-RX. Kierownica Racer może zainteresować rekreacyjnych graczy, a także tych, którzy lubią pograć w wyścigi z kanapy, ponieważ dysponuje specjalną podstawką do tego celu. System kierownicy i pedałów Turtle Beach VelocityOne Race KD3 został wyposażony w silnik z napędem bezpośrednim K: Drive, który zapewnia 3,2 nanometra siły sprzężenia zwrotnego z bardzo niskim opóźnieniem i obrotem do 2160 stopni.







Magnetyczne łopatki zmiany biegów zapewniają precyzyjną i niezawodną zmianę biegów, a wyświetlacz Race Management Display pozwala kierowcom na bieżąco dostosowywać profile. Regulowane aluminiowe pedały i modułowa konstrukcja pasują do każdej konfiguracji, a aplikacja VelocityOne Tuner ułatwia jej dostosowywanie. VelocityOne Race KD3 jest już dostępny na stronie turtlebeach.com w cenie 349.99 euro.



Turtle Beach VelocityOne F-RX

Kierownica wyścigowa Turtle Beach VelocityOne F-RX może zainteresować fanów formuły dzięki precyzji i specjalnemu stylowi wykonania. Dziesięć przełączników mechanicznych F-RX z podświetleniem RGB i pięć pokręteł zapewnia szybki dostęp do kluczowych funkcji. Ponadto szybka i precyzyjna zmiana biegów jest możliwa dzięki dwóm magnetycznym przełącznikom, dwóm sprzęgłom oraz dedykowanemu wyświetlaczowi LED. VelocityOne F-RX jest już dostępny na stronie turtlebeach.com w cenie 199.99 euro.



Turtle Beach Racer

Bezprzewodowa kierownica Turtle Beach Racer jest przeznaczona dla bardziej casualowych graczy i pozwala kierowcom cieszyć się swobodą wyścigów dzięki bezprzewodowemu połączeniu 2.4 GHz o niskim opóźnieniu, zasięgu do 9 metrów i żywotności baterii do 30 godzin. Kierownica Turtle Beach Racer jest przeznaczona do konsoli Xbox i systemu Windows, a jej unikalna konstrukcja umożliwia łatwe przechodzenie od montażu na biurku lub stole do antypoślizgowego, regulowanego montażu na kolanach na kanapie, dzięki dołączonym innowacyjnym elementom montażowym.



Zaprojektowana, aby zapewnić bardziej realistyczne wrażenia podczas grania w wiele ulubionych gier wyścigowych i gier opartych na jeździe samochodem, kierownica bezprzewodowa Turtle Beach Racer posiada również tryb kontrolera, dzięki czemu może być używana jako kierownica w grach samochodowych, które nie obsługują kierownic wyścigowych, takich jak Rocket Racing. Turtle Beach Racer, jest już dostępny na stronie turtlebeach.com w cenie 149.99 euro.



























źródło: Info Prasowe - Turtle Beach